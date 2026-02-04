Belen lascia l’intervista, quale parola l’ha resa furiosa: “La chiacchierata finisce qui”

Belén Rodriguez si sarebbe infuriata durante un’intervista realizzata da una giornalista del quotidiano romano Il Messaggero, abbandonando di punto in bianco la conversazione. A raccontare l’accaduto è stata Ilaria Ravarino, ossia colei che stava chiacchierando con la modella e conduttrice argentina. Presenti anche Andrea Pisani e Luca Peracino, vale a dire il duo comico PanPers che con Belen conduce sul canale Nove Only Fun – Comico Show.

Belen Rodriguez avrebbe abbandonato un’intervista: la versione della giornalista

Secondo la versione di Ravarino, la showgirl sudamericana avrebbe perso le staffe nel momento in cui è stata pronunciata la parola “rivincita” in riferimento alla sua carriera televisiva. Ma si riavvolga rapidamente il nastro. La giornalista stava realizzando l’intervista telefonicamente. In particolare, ha organizzato una ‘call’ a quattro. Oltre a lei e Belen, presenti i già citati comici dei PanPers. Dopo dieci minuti di chiacchierata, Rodriguez avrebbe “interrotto bruscamente l’intervista”, ha raccontato la penna del Messaggero.

“Io non lavoro per dimostrare nulla. Sono da vent’anni in tv”, avrebbe detto Belen prima di riattaccare. A farla infuriare sarebbe stato un discorso fatto da Ravarino sulla “rivincita”. Nella fattispecie, la giornalista stava parlando del ritorno in tv di Belen a Only Fun – Comico Show e del suo impegno in radio. Inoltre ha fatto menzione al fatto che la modella sarà anche protagonista al prossimo Festival di Sanremo, nella serata delle cover, quando salirà sul palco dell’Ariston con Samurai Jay e Roy Paci.

Descrivendo tale situazione, Ravarino avrebbe utilizzato il termine “rivincita”, scatenando il malcontento di Belen. “Questa intervista finisce qui”, avrebbe scandito l’ex moglie di Stefano De Martino. I colleghi Pisani e Peracino, sempre a detta della giornalista, sarebbero rimasti “attoniti, dall’altra parte del telefono”.

L’ironia di Luca Peracino

“Mai che le gallerie arrivino quando servono”, ha ironizzato Peracino parlando di quanto accaduto, riferendosi al fatto che quando si entra in galleria si perde spesso il segnale telefonico. Non resta ora che attendere la risposta di Belen che, quasi certamente, racconterà una versione differente del caso.

Di recente la conduttrice è anche stata ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, spiegando che gli ultimi 4 anni sono stati i peggiori della sua vita e confermando di essere single da tempo. Ha anche aggiunto che oggi si sente meglio rispetto a qualche settimana fa, quando in un’intervista a un evento di Vanity Fair era apparsa in pubblico in stato confusionale.