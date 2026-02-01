Belen, bordata agli ex sui ritocchini e la rivelazione sulla “farfallina”: Fazio basito

Belen Rodriguez pimpante e brillante a Che Tempo Che Fa, nella puntata in onda su Nove domenica 1 febbraio. La modella e conduttrice argentina è stata protagonista di una spassosa chiacchierata con il padrone di casa, Fabio Fazio. Diversi i temi affrontati: gli amori vissuti con gli ex compagni, la lotta contro la depressione e gli attacchi di panico, le rivelazioni sulle donne più importanti incontrate durante la sua carriera professionale e tanto altro. Spazio anche a un curioso aneddoto sulla ormai celebre “farfallina” inguinale sfoderata anni fa al Festival di Sanremo.

Belen Rodriguez: “La farfallina si è allargata”. Fazio: “Lasciamo stare”

Nel corso dell’intervista, Fazio ha ricordato il tatuaggio di Belen che fece scalpore a Sanremo. “Si è un po’ allargata la farfalla con le gravidanze”, ha spiegato la modella. “Lasciamo cadere qua il discorso”, ha chiosato Fazio, piacevolmente basito. “Guarda che è un tatuaggio, è vero che con le gravidanze si allargava. Poi tornava come prima”, la puntualizzazione della showgirl. Risate in studio.

Il giornalista ha poi menzionato all’argentina una sua dichiarazione del passato in cui disse che, a livello televisivo, ha conosciuto tre donne che l’hanno aiutata molto: Mara Venier, Simona Ventura e Maria De Filippi.

“Maria – ha commentato Rodriguez – ha una mente incredibile. Ho imparato a pensare da lei in modo costruttivo, è una sorta di psicologa. Mentre parlavo con lei, evolvevo. Quando poi una persona ha bisogno, c’è”. E Simona Ventura? “Per me è stata una madre televisiva. Anche Mara Venier è stata importante professionalmente e umanamente”.

Belen a Che Tempo Che Fa, le parole su depressione e attacchi di panico

In una delle ultime apparizioni pubbliche, quella sul palco di un evento di Vanity Fair, la modella era apparsa confusa e frastornata a causa di alcuni farmaci ingeriti per tenere a bada gli attacchi di panico. Quel periodo no è stato superato, come lei stessa ha raccontato: “Qualche settimana fa ero un po’ così, adesso sono carica. Non mi ricordo niente di quella sera. Ero intontita. Tante volte mi sono trovata così, solo che poi andavo a letto. In quel caso non volevo dare buca a Vanity Fair”.

“Si è vista una mia fragilità e mi sono imbarazzata. I miei ultimi tre/quattro anni sono stati brutti, i più difficili della mia vita”, ha aggiunto Belen, facendo riferimento ai problemi di depressione che ha dovuto affrontare dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino.

La battuta sugli ex belli: “Gli ho dato una mano”

Belen ha riferito a Fazio che, nonostante faccia tv in Italia da 20 anni e si sia sposata (con Stefano De Martino, ndr) nel nostro Paese, ancora oggi non può avere il passaporto italiano. “Io ho chiesto il divorzio prima dei cinque anni e non mi hanno dato il passaporto, manco furba sono”, ha dichiarato. Oggi è fidanzata? “Da due anni sono single. Ho sempre avuto uomini belli? Sì, è vero. Ma ad alcuni gli ho dato una mano”, ha chiosato, alludendo al fatto di aver aiutato economicamente alcuni ex per permettere loro di farsi dei ritocchini.