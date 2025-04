Belen, la foto del papà guarito. Un dettaglio non passa inosservato

E’ tempo di rinascita e serenità per la famiglia Rodriguez che dopo mesi difficili è tornata a sorridere. Vi ricordate l’incidente di Gustavo Rodriguez che ha messo in pericolo la sua vita? Oggi, sembra che per il papà di Belen e Cecilia sia arrivato il momento di voltare pagina e guardare ad un futuro più roseo. Sui social la moglie Veronica ha pubblicato una foto che lo ritrae a suonare la chitarra insieme al nipote Santiago, appena dodicenne. Le ustioni sembrano acqua passata ma i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

La foto di Gustavo Rodriguez

Dopo mesi di silenzio e qualche foto o video pubblicata sui social di rado, la mamma delle modelle argentine ha postato una storia su Instagram in cui mostra suo marito Gustavo. Per il papà di Belen e Cecilia sarebbe tornato il sereno, il signore si mostra con un volto scoperto e senza ustioni. Soltanto qualche segno che, però, sembra stia scomparendo probabilmente grazie alle terapie a cui si sta sottoponendo.

Il dettaglio delle mani

Anche se Gustavo sembra essere completamente guarito, vi è un dettaglio nella foto che non è passato inosservato. Si tratta delle sue mani. Nonostante le riesca ad usare, basti pensare che è tornato a suonare la chitarra, per farlo deve utilizzare dei guanti che proteggono la pelle.

L’incidente di Gustavo Rodriguez

Torniamo indietro di qualche mese quando il padre di Belen e Cecilia Rodriguez, Gustavo, ha rischiato di morire a causa di un incidente a Gallarate. Era il 5 dicembre 2024.

Le fiamme lo hanno ustionato sulle braccia, le mani e sul volto mentre era impegnato a lavorare all’interno di un capannone che lui stesso usava come deposito. Si è trattato di ustioni di secondo grado e vista la gravità della situazione, il signore è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso per poi essere ricoverato al reparto apposito al Niguarda di Milano. E’ stato costretto a restare nella clinica per circa un mese, in prognosi riservata. Fin dall’inizio sarebbe stato fuori pericolo ma la paura per lui e la sua famiglia è stata tanta.

L’episodio simile vissuto da Gianni Morandi

Un episodio simile è stato vissuto qualche anno fa dal cantante Gianni Morandi. Mentre era in giardino, l’artista è caduto su un rogo e a causa delle fiamme si è ustionato le mani. Anche lui, proprio come Gustavo Rodriguez, ha dovuto indossare dei guanti di protezione per qualche tempo. Dopo una serie di cure e terapie, oggi sta bene e l’incidente è soltanto un capitolo chiuso.