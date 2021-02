Belen incinta. Antonino Spinalbese ammette: “Non volevo figli”

Belen ha finalmente confermato quello che molti aspettavano da tempo, cioè di essere incinta (è al quinto mese). A Chi la showgirl argentina ha ipotizzato di aspettare una bambina e ha parlato della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese, il suo nuovo compagno nonché padre del figlio che porta in grembo. La gravidanza è arrivata dopo quattro mesi di relazione ed è stata una cosa voluta e desiderata da entrambe le parti. La loro storia è stata accettata da Santiago, il figlio nato dalla relazione con Stefano De Martino. Inizialmente ha preferito presentarglielo come un amico, ma il bambino ha capito che tra la madre e l’hair stylist c’era un sentimento.

Alla testata, oltre la conduttrice, anche Antonino si è raccontato a cuore aperto. Nella sua vita ci sono stati momenti spiacevoli ma adesso li ringrazia perché sono le cose che succedono che formano il carattere di una persona. Ha perso il padre quando era un ragazzo e si è subito reso conto di essere cambiato, cresciuto e maturato in fretta:

“Magari sembro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, ma Belen è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio. Sono pronto a fare il papà”

Sulla notorietà della sua compagna, ha asserito che la cosa più difficile da affrontare sono i paparazzi perché deve mostrarsi calmo ed è stato difficile per sua famiglia. La storia tra l’argentina e Antonino Spinalbese è nata dopo qualche giorno trascorso a Ibiza la scorsa estate. Hanno passato tante ore insieme che a un certo punto è successo che la chimica era di quelle che non capitano tutti i giorni. All’inizio entrambi hanno avuto paura di sentire qualcosa di forte nel cuore.

L’uomo ha ammesso di non essere mai stato così protettivo o affettuoso come lo è nei confronti dell’ex moglie di Stefano De Martino. Sostiene che è la persona più sincera che abbia mai conosciuto, una donna che accetta la felicità e che trova il lato bello in ogni cosa, ma soprattutto gli ha fatto credere nella famiglia:

“Vengo da una famiglia dove ci sono stati tradimenti da parte di mio padre, c’è stato un divorzio e fin da piccolo mi sentivo come lui e pensavo che avrei fatto una vita come la sua. Per questo non volevo sposarmi e non volevo figli”

Belen e Antonino Spinalbese si sposano dopo la nascita del figlio? Il retroscena

Antonino è pronto a sposare Belen? Per lui si tratterebbe di prime nozze, mentre lei ha alle spalle il matrimonio finito ufficialmente lo scorso marzo e durato sette anni con Stefano De Martino. L’uomo ha confessato a Chi: