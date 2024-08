Belen in mutande, copertina scandalo e ira dei social:”Da denuncia”

Cosa non si fa per avere riscontro mediatico e successo con la propria testata giornalistica. È proprio il caso di dirlo forte questa mattina. Infatti sulla copertina di “Nuovo”, il settimanale di Riccardo Signoretti, compare un’immagine che ai più è risultata sgradevole e assolutamente di cattivo gusto. Si tratta di Belen che cammina per le strade di Milano con una gonna che, causa folata di vento, si alza e lascia intravedere le mutandine. La notizia è proprio questa: si vedono le mutande di Belen!. Poi scatta il paragone al famoso tatuaggio a forma di farfallina che la bella showgirl argentina mostrò a Sanremo. Ci chiediamo se Signoretti abbia capito la gravità del suo gesto.

infatti i giornali, anche se trattano argomenti leggeri, dovrebbero occuparsi di dare notizie e di approfondire argomenti. Qui chi ha pensato alla copertina e soprattutto chi l’ha approvata non si è nemmeno reso conto di stare sfociando in un ambito tanto inutile quanto pericoloso. Già perché nessuno ha il diritto di appropriarsi di un’immagine di questo tipo e mostrarla in maniera così spudorata. È vero, parliamo di un personaggio che anche grazie al suo aspetto si è creata una carriera televisiva, ma ciò non permette a nessuno di invadere ambiti così intimi. Usiamo il termine ’intimo’ non a caso, non solo perché si sono mostrate immagini inappropriate ma anche perché possono essere stati toccati degli aspetti dolenti e profondamente intimi per Belen. Ricordiamoci infatti che l’Argentina ha già subito, in passato, l’esposizione del proprio corpo senza che lo volesse. E non aggiungiamo altro.

La reazione di Belen e dei social

Belen avrà tutto il diritto di prendere provvedimenti a riguardo e sicuramente riceverà l’appoggio di molti. Noi, che un po’ il mondo social lo conosciamo, già prevediamo i commenti di chi invece non ha la sensibilità di capire. In molti criticheranno la showgirl dicendo che non dovrebbe indossare gonne così corte e altre affermazioni geniali del genere. Noi pensiamo che chi decide di rappresentare una professione, come il giornalista, dovrebbe avere almeno la decenza di cercare delle notizie e di approfondirle. Anche se si tratta di giornali di gossip il pubblico, che li legge e li segue, sa comprendere perfettamente quando mancano completamente i contenuti.

In questo caso si è cercato uno scoop sulla pelle di una ragazza che si stava beatamente facendo i fatti suoi. Ricordiamo infine che questa ragazza, chiamata Belen, è anche una mamma. Signoretti ha poche scusanti e dovrebbe rivalutare il lavoro suo e dei suoi collaboratori. Se la notizia migliore del giorno è specificare la tonalità di rosa delle mutandine di Belen forse qualcosa non sta funzionando. Intanto vediamo se Belen sarà pronta a reagire o se preferirà ignorare tanta superficialità.