Belen, il difetto in foto scatena le critiche: ‘l’età avanza e si vede!’

Belen Rodriguez ha raggiunto un equilibrio tipico di chi ormai ha una serenità personale e lavorativa ben consolidata. Compare meno in televisione, questo è vero, ma ha un ruolo da imprenditrice da non sottovalutare. La showgirl argentina è indipendente e questa caratteristica in una donna crea ancora molta invidia. Soprattutto tra le donne stesse. Che spesso non accettano che un’altra donna possa essere molto bella, indipendente a livello lavorativo e soddisfatta dal punto di vista personale. Il che porta a voler ferire quella persona nell’unico modo universalmente utilizzato nell’era contemporanea: i social.

Belen ha postato una carrellata di foto denominata CORPI. Una serie di suoi ritratti, alcuni in bianco e nero, in cui la showgirl mostra tutta la sua bellezza. Le foto sono in intimo e in diverse posizioni. Così l’inclemenza degli utenti pervade i commenti. “La gravità non risparmia nessuno!”, “Prima o poi tutti i bei corpi diventano un bel ricordo” e ancora “Il fondoschiena comincia ad ammosciarsi… l’età avanza!”. Poi ovviamente si degenera anche nell’ambito lavorativo e gli attacchi riguardano il fatto che il suo ex marito, Stefano de Martino, stia avendo un grande successo e lei invece è ferma ai soliti programmi. Belen non risponde e fa bene. Continua il suo percorso di crescita personale e, a differenza di altre influencer, non punta solo a quello.

Belen: la sua crescita personale e l’addio agli uomini

L’ex conduttrice de Le Iene, se è vero quello che dice, ha deciso di chiudere con le storie frivole. Dovrebbe aver messo un punto anche all’eterno tira e molla con Stefano De Martino. Oggi Belen conta solo su se stessa e sulla sua famiglia. Ma, a differenza di altre che pubblicizzano la qualunque, l’argentina ha capito come funziona il mondo del lavoro digitale. Concedersi agli sponsor è giusto ed è proficuo. Ma bisogna sapersi dare una regola. Pubblicizzare tutto senza selezione a lungo andare non ti renderà più appetibile. Anzi.

Lei, quindi, seleziona con attenzione e, oltre ai suoi brand, sponsorizza pochi altri prodotti. Insomma che sia voluto o meno Belen ci ha visto lungo. A differenza, per esempio, delle sorelle Ferragni che per riprendersi dalla crisi decidono di sponsorizzare qualsiasi prodotto. Soprattutto Valentina Ferragni che ultimamente ha coinvolto anche il giovane fidanzato in questa carrellata di video pubblicità. Belen invece punta alla qualità. Speriamo faccia lo stesso anche con gli uomini!