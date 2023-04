“Stefano solo tu puoi guarirmi dal mio male oscuro…”. Questo il forte titolo che Diva e Donna ha scelto per presentare un dettagliato articolo su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il magazine ha sostenuto che la showgirl argentina non stia trascorrendo un buon periodo dal punto di vista privato e professionale, parlando addirittura di “profonda crisi personale” e di “forte disagio”. Quali pensieri la starebbero attanagliando? Cosa non andrebbe nella sua vita? “Starebbe iniziando a fare i conti con i segni del tempo…Sentirebbe di non essere più quella di una volta…”, la congettura su cui ha ragionato il settimanale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)

Altrimenti detto, secondo la ricostruzione di Diva e Donna, la conduttrice e modella sudamericana starebbe affrontando una sorta di crisi per l’età che avanza. “Se solo qualche anno fa spopolava in trasmissione tv e riviste, nell’ultimo periodo invece stanno emergendo nuove promettenti starlette più giovani di lei”, si legge sempre sulla rivista edita da Cairo Editore che lascia intendere che la Belen starebbe cominciando a preoccuparsi della ‘concorrenza’.

Stefano De Martino in forte ascesa, Belen ha già fatto tutto in tv

A ciò andrebbe aggiunto un altro tassello che sarebbe all’origine del presunto “male oscuro” con cui starebbe convivendo: “La situazione di disagio vissuta da Belen, però, potrebbe riguardare, seppur indirettamente, anche il marito con cui i ruoli sembrano essersi invertiti…La star in casa adesso è lui…”. Il riferimento è all’ascesa televisiva dell’ex allievo di Amici che, in poco tempo, si è affermato come conduttore di punta di Rai Due, oltre ad essere stato chiamato dalla sua madre televisiva, Maria De Filippi, a ricoprire il ruolo di giudice nel talent che l’ha lanciato (quest’anno ha lasciato il posto).

La carriera da presentatore dell’ex danzatore campano è iniziata da non molto. E pare che non durerà pochi anni: De Martino, stupendo un po’ tutti nell’ambiente televisivo, ha dimostrato di avere un forte spirito di abnegazione ma soprattutto acume e genialità nell’interpretare il ruolo di conduttore del piccolo schermo. Una vera e propria scoperta. Diversi gli addetti ai lavori che scommettono che non si tratta di una meteora che brucerà in fretta: insomma, Stefano, dopo aver fato la gavetta e aver messo le radici, è difficile che sarà scalzato. Anzi è probabile che in futuro si toglierà parecchie altre soddisfazioni in tv.

Discorso diverso per Belen che ha praticamente già fatto tutto. Non che a 38 anni debba considerare conclusa la sua carriera, ci mancherebbe. Per migliorarsi c’è sempre spazio e tempo. Però, per farla breve, non è un peccato dire che il marito ha ancora molte cartucce da sparare, lei un po’ meno.