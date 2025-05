Belen ha fatto la sua scelta d’amore: chi sta frequentando e perché

Belen Rodriguez, in qualche modo, è sempre al centro del gossip. Nell’ultimo periodo l’argomento principe è stata la rottura (pare definitiva) con la sorella Cecilia Rodriguez. Le due, infatti, hanno un problema talmente serio che non si parlano più da tempo. Cecilia ha addirittura confermato la gravidanza nel giorno della festa della mamma suscitando la reazione di moltissimi tranne che della sorella maggiore. Il silenzio di Belen vale più di mille parole. Le due, un tempo legatissime, oggi sembrano più distanti che mai. Nel frattempo si rincorrono le voci sui possibili ritorni di fiamma. Se in un primo momento si era ipotizzato un ennesimo flirt tra Belen e Stefano De Martino oggi il web ha cambiato idea.

Un confronto tra alcune foto postate dalla showgirl argentina ed il suo ex Antonino Spinalbese confermano che i due nel weekend fossero insieme. Nessuno però ha fatto notare che Antonino, oltre ad essere il suo ex fidanzato, è anche il padre di sua figlia Luna Marì. Pertanto l’incontro tra i due potrebbe essere legato ad un discorso di doveri parentali. Davvero difficile pensare ad una relazione amorosa in corso. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato (nuovamente) delle foto che ritraggono Belen accanto ad un altro suo ex. Per esattezza trattasi dell’ultimo ex fidanzato della showgirl, ovvero Angelo Galvano. I due sono stati paparazzati seduti al tavolino di un bar. Intenti a godersi qualche minuto di tranquillità. Ma cosa c’è davvero tra i due?

Belen Rodriguez e Angelo Galvano stanno insieme?

La storia tra Belen Rodriguez e l’imprenditore siciliano è iniziata subito dopo la fine della relazione tra lei ed Elio Lorenzoni. Non si è mai saputo molto della coppia. Infatti i due hanno mantenuto estremo riserbo sulla loro relazione. Belen voleva proteggere quello che di bello avevano costruito. Però, per ragioni ignote, la storia è terminata circa nove mesi fa; poco prima che Belen festeggiasse, a settembre, il suo quarantesimo compleanno. Oggi li ritroviamo serenamente in compagnia reciproca. Onestamente non mostrano atteggiamenti ambigui o eccessivamente passionali. Sembrano più due amici che si ritrovano dopo qualche tempo.

E’ pur vero che, se ci fosse qualche cosa di più, i due non si mostrerebbero mai davanti all’obiettivo indiscreto della fotocamera di un paparazzo. Quello che sappiamo è che oggi Belen ha scelto di essere una donna libera e che le relazioni turbolente non giovano a lei ma soprattutto ai suoi figli. La maturità raggiunta dalla showgirl è un traguardo troppo importante per essere spazzato via da banali passioni. Chissà se Angelo sarà in grado di gestire la nuova consapevolezza di Belen. Una consapevolezza che potrebbe averla portata a discutere con Cecilia. Belen, in qualità di sorella maggiore, potrebbe aver messo in guardia Cecilia da alcune tipologie di uomini. Scatenando, così, l’ira di Ignazio Moser e della compagna.