Belen, foto nei bagni pubblici: dettaglio imbarazzante. Perché farla?

Ultimamente Belen Rodriguez ha mantenuto un profilo decisamente basso. Non ha fatto alcuna apparizione alla Milano Fashion Week. I suoi post sui social raccontano di una mamma impegnata tra la gestione dei figli e del suo lavoro da imprenditrice. Ieri sera però la showgirl argentina ha pubblicato una carrellata di foto il cui frontespizio ha lasciato tutti un po’ perplessi. La prima foto infatti vede un autoscatto in cui Belen si mostra in un bagno pubblico con i pantaloni semi abbassati. I jeans aperti svelano una maglietta body di colore nero. Lo scatto svela persino il famosissimo tatuaggio di Belen a forma di farfallina. Ve lo ricordate?

Come dimenticarsi la discesa dalla scalinata a Sanremo 2012 in cui Belen, con uno spacco mozzafiato, ha mostrato il tatuaggio a forma di farfallina. Fu uno dei momenti epici di quel Festival di Sanremo. Non si parlò d’altro per giorni. Eppure oggi questo scatto malizioso non trova un senso. Insomma perché mai Belen dovrebbe mostrarsi così? Tanti i commenti degli utenti che chiedono spiegazioni. C’è chi chiede ironicamente: ”Hai perso la cintura?”. E chi ovviamente non fa che criticarla:”Non sa più che fare… Ormai è andata” oppure “Dovresti usare altri modi e non usare sempre il corpo..”.

Belen e la sua piccola caduta di stile che confonde tutti

Eppure negli ultimi mesi Belen aveva colpito tutti per la sua morigeratezza. Si parlava di lei solamente sotto il punto di vista lavorativo. Erano lontani gli echi dei pettegolezzi che l’hanno coinvolta per una vita. La showgirl ha dovuto affrontare periodi piuttosto difficili. Compreso il momento in cui il papà, Gustavo Rodriguez, è stato ricoverato d’urgenza per delle ustioni molto gravi. La Rodriguez ha portato avanti suoi brand e il suo lavoro da conduttrice senza battere ciglio. Anzi. La sua performance come conduttrice su Real Time di Amore alla Prova ha stupito tutti.

Infatti la showgirl ha condotto il programma in maniera professionale ma con un pizzico di racconto personale. Un modo di fare che ha conquistato il pubblico. Allora perché mostrarsi così, oggi, in quella foto? Difficile capirlo. Si potrebbe anche ipotizzare che la showgirl voglia distrarre tutti dalla notizia bomba che sta coinvolgendo la sorella in queste ultime ore. Pare, infatti, che Cecilia Rodriguez possa essere incinta. Chissà se il motivo è questo oppure si si tratta solamente di una piccola caduta di stile.