Belen figlia: quando nascerà e chi ha scelto il nome Luna Marie

Gravidanza agli sgoccioli per Belen Rodriguez. La soubrette argentina è pronta ad accogliere la piccola Luna Marie, frutto del grande amore con il compagno Antonino Spinalbese. Su Instagram la conduttrice di Tu si que vales ha risposto ad alcune domande dei follower svelando quando è previsto il parto. La secondogenita di Belù nascerà a metà luglio. A un anno esatto dal primo incontro tra Belen e Antonino arriverà il frutto più bello della loro relazione.

In queste settimane Belen Rodriguez non ha nascosto una certa insofferenza per questa seconda gravidanza, che sembra “infinita”, come ha ammesso replicando ad un follower. La sud americana ha cercato di superare le criticità del periodo con forza e determinazione ma soprattutto con la presenza e l’affetto di Antonino Spinalbese e della sua famiglia.

Molto probabilmente Belen Rodriguez partorirà a Milano, città dove ormai vive da tempo. Qui è nato anche il suo primogenito Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino. Il bambino oggi ha otto anni e non vede l’ora di abbracciare la sorellina. Santi, come lo chiamano affettuosamente i suoi genitori, ha instaurato un ottimo rapporto con Antonino Spinalbese.

Perché la figlia di Belen si chiamerà Luna Marie

Come spiegato a Canzone Segreta di Serena Rossi, è stato Santiago a scegliere il nome della figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Nessuna gelosia da parte del bambino, come ha chiarito mamma Belen. La Rodriguez ha poi voluto aggiungere il nome Marie a Luna per dare un “tocco poetico” alla sua bambina in arrivo.

Una decisione che è piaciuta ad Antonino Spinalbese, che condivide con Belen Rodriguez gli stessi valori e gli stessi obiettivi. Nonostante la differenza d’età – lei 36 anni, lui 26 – Belen e Antonino sono molto complici e affiatati.

L’hair stylist con la passione per la fotografia e il disegno ha immediatamente conquistato pure il resto della famiglia Rodriguez, che l’ha accolto a braccia aperte. Cecilia, sorella di Belen, non ha nascosto di provare molta simpatia per il nuovo cognato, con il quale è entrata subito in sintonia.