Belen e Stefano, Ilenia Lazzarin: “Mai messo bocca sulla loro relazione”

Ha fatto parecchio scalpore il commento che Ilenia Lazzarin, attrice di Un posto al sole, ha lasciato sotto una foto Instagram di Belen Rodriguez. La bella protagonista della soap opera di Rai Tre non ha esitato a definire Stefano De Martino “un folle” per aver mollato la sensuale soubrette sud americana. Un commento che non è piaciuto ai fan dell’ex ballerino di Amici, che hanno prontamente puntato il dito contro la Lazzarin, nota anche per la conduzione de Il contadino cerca moglie. In una intervista rilasciata a Super Guida Tv Ilenia ci ha tenuto a precisare che si è creato un putiferio inutile e che il suo intento non è mai stato quello di mettere bocca su questa chiacchierata relazione. Non solo: la 37enne ha avuto pure modo di conoscere Stefano e lo trova un ragazzo assai carino e gentile.

Le dichiarazioni di Ilenia Lazzarin su Belen Rodriguez e Stefano De Martino

“Si è creato un putiferio inutilmente. Volevo fare un complimento a Belen sottolineando la sua bellezza. Mi sono riferita a De Martino scrivendo che era un folle per dire che Belen era stratosferica. Io non mi sono permessa di mettere bocca sulla loro relazione. De Martino l’ho incontrato una volta negli studi di Made in Sud ed è stato molto gentile. Lo stesso vale per Belen che ho incontrato ad una festa. Penso che prima di chiudere un matrimonio una donna ponderi saggiamente la sua decisione”, ha dichiarato Ilenia Lazzarin, cercando così di fare chiarezza su una situazione che l’ha parecchio imbarazzata. Ilenia si divide tra la famiglia e il set di Un posto al sole e voleva solo lasciare un commento carino per la Rodriguez e nulla più.

Ultime notizie su Belen e Stefano: vicini solo per il figlio di 7 anni Santiago

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono più che mai lontani. Ad unirli solo il figlio di sette anni Santiago, che è molto legato ad entrambi i genitori. Belen si sta dividendo tra Ibiza e le registrazioni di Tu si que vales mentre De Martino è impegnato con la nuova edizione del Festival di Castrocaro. Di recente Maria De Filippi, che conosce bene entrambi, non ha escluso la possibilità di un nuovo ritorno di fiamma tra Belen e Stefano dopo quello del 2019. Secondo la conduttrice lo scugnizzo napoletano ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile. Non è dello stesso parere la Rodriguez che, tramite una famosa canzone di Gianluca Grignani, ha replicato su Instagram che non sempre un uomo va perdonato.