Belen e Stefano divertitissimi, il simpatico siparietto con protagonista Santiago

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, l’amore continua con Santiago ballerino

Belen e Stefano continuano a vivere felici la loro storia d’amore e lo fanno con un Santiago che è raggiante alla vista della mamma e del papà insieme (non che finora lo abbiamo mai stato visto triste o malinconico, ma è sempre bello assistere alla ricomposizione di un nucleo familiare, no?). La Rodriguez senior ha voluto condividere un video che ha come protagonista proprio De Martino junior: un siparietto piuttosto divertente che le ha strappato una risata e che potete recuperare andando tra le sue Instagram stories. Cosa fa esattamente il piccolo Santiago?

Santiago De Martino futuro da ballerino? Le premesse ci sono

Nel video pubblicato da Belen lo si vede accennare qualche passo di danza con le scarpe del papà che sono ovviamente enormi rispetto ai suoi piedini; Santiago si scatena davanti allo specchio alla presenza di una Belen palesemente divertita e di uno Stefano senz’altro appagato da questi momenti di dolcissima quotidianità: alla fine del video Santiago lo ringrazia per avergli prestato le scarpe e si sente De Martino dire “prego”, anche se poi il video s’interrompe sul più bello. Un quadretto stupendo insomma per una famiglia riunita che sta vivendo un periodo super anche dal punto di vista lavorativo: oltre a Belen infatti anche Stefano sembra proiettato sempre più verso la conduzione dopo il successo di Made in Sud, e questo non può che aver fatto felice la stessa Rodriguez.

Belen e Stefano con Santiago: un bel quadretto famigliare dopo il riavvicinamento

Al momento non abbiamo comunque certezze sulla mamma e il papà di Santiago, e in fin dei conti ci interessa poco perché è così bello vederli assieme divertirsi che la carriera passa automaticamente in secondo, se non in terzo, piano. Se volete vedere il video in cui Santiago balla davanti allo specchio con le scarpe di papà Stefano correte subito tra le Instagram stories di Belen perché – come ben sapete – dopo ventiquattro ore Instagram le cancella. E buon divertimento!