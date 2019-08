Belen e Stefano, il bagno insieme è “caldissimo”: parole d’amore e video

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, una storia d’amore bellissima

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono sempre più innamorati e sembra proprio che il ritorno di fiamma di qualche tempo fa li abbia uniti ancor di più, e noi non possiamo che esserne felici visto che il ballerino e la showgirl, entrambi promossi a conduttori nel corso degli anni, sono genitori del tenerissimo Santiago. Da sempre molto social, Stefano e Belen amano condividere con i loro follower molti dei momenti delle loro giornate, e l’ultimo video pubblicato sul profilo Instagram della Rodriguez mostra che la passione è come sempre alle stelle e che l’amore riempie le loro giornate.

Il bagno caliente di Stefano e Belen: “Te amo”

Il bagno si fa caliente quando Belen e Stefano si abbracciano con convinzione fino a immergersi completamente in acqua, con l’effetto bianco e nero a dare la sensazione che i due siano protagonisti di qualche soap opera. Insomma un bel video che ovviamente è piaciuto ai follower. “Come in una pellicola cinematografica d’altri tempi – commenta ad esempio Valeria –… Siete veramente ma veramente belli!”; e poi ancora: “Bellissimi, ricchissimi, vacanze al top che durano mesi, lavori pazzeschi in cui vi divertite da matti – scrive Nadia –… ma sotto quale stella siete nati. Che bella vita… ah, dimenticavo l’amore a gonfie vele! Va beh che dire, complimenti!”. Ma il commento che non possiamo non riportarvi è proprio quello di Belen che ha dedicato al suo Stefano un dolcissimo “Te amo”.

Belen e Stefano in televisione, anche la carriera al top

Anche la carriera dei due sta andando a gonfie vele, visto che Belen è stata confermata alla conduzione di Tú sí que vales e lui è stato promosso a conduttore in Rai. Non possiamo che augurare a entrambi il meglio, curiosi di sapere se prima o poi il piccolo Santiago avrà un fratellino o una sorellina!