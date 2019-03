Belen e Stefano De Martino: incontro notturno inatteso con Gilda Ambrosio

Belen e Stefano De Martino, notte allegra e festosa. L’incontro inatteso con Gilda Ambrosio, che balla davanti al ballerino: la reazione della Rodriguez

Notte movimentata quella che ha visto protagonisti Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Poche ore fa i due sono stati paparazzati a Milano dall’occhio vigile di Tabloit.it, che ha riferito di una vicenda che ha assunto i contorni e gli “intrecci di una soap opera”. Eh sì, visto che il danzatore e la modella sono giunti al ristorante NOBU di Armani, trovando nel locale Gilda Almbrosio (con cui De Martino in passato ha avute delle tenerezze). Non solo: tra i presenti figurava anche Marco Borriello (che si vocifera che recentemente abbia avuto un flirt con la Ambrosio), accompagnato dal suo avvocato e da Giovanni Malagò, presidente del CONI. Ma torniamo al ‘triangolo’ Gilda, Belen, De Martino…

“Possiamo rivelarvi che al loro arrivo, né Belen né De Martino hanno salutato Gilda Ambrosio”

“Possiamo rivelarvi che al loro arrivo, né Belen né De Martino hanno salutato Gilda Ambrosio (ma come, lei e Stefano non erano amici?)”. È quanto si legge su Tabloi.it che poi spiffera che cosa è accaduto nel post cena. “Verso mezzanotte, Marco Borriello e il suo avvocato se ne sono andati. Tutti gli altri sono scesi all’Armani Privé per il party Adoro con Stefano De Martino […] alla consolle”. E mentre il conduttore di Made in Sud si impegnava nelle vesti da dj “davanti alla consolle c’era una sensualissima Belen Rodriguez, che si muoveva a tempo senza staccare gli occhi di dosso all’ex (?) marito”. E Gilda? “Poco dopo anche la Ambrosio – sussurra sempre Tabloit.it – si è ritrovata davanti alla consolle per cantare a gran voce ‘T’appartengo’ di Ambra Angiolini. Insomma, sembrava proprio che Belen e Gilda provassero a contendersi le attenzioni di De Martino”.

Stefano e Belen: la situazione tra i due (ex?)

Belen e Stefano continuano a essere chiacchieratissimi, soprattutto dopo il loro riavvicinamento. A proposito: stanno insieme o no? “Sono questioni delicate e c’è una famiglia di mezzo con un bambino. Se parlo e dico delle cose che poi non si avverano faccio delle brutte figure”, ha dichiarato pochi giorni fa Belen ai microfoni di Verissimo, aggiungendo: “Ci vado molto piano perché sono maturata, una volta raccontavo tutto, perché ero giovane e più inconsapevole. Io ce la metto tutta e faccio quello che mi dice il cuore. Ho provato a voltare pagina e costruire un’altra famiglia, ma non me la sono sentita. Anche se non sembra non mi piace fare figli con genitori diversi, quindi vediamo”.