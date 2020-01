Belen e Stefano aprono la loro casa: nuovo progetto per la coppia

Belen e Stefano news: la Rodriguez e De Martino in un progetto inedito

Sta funzionando alla grande il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Di nuovo insieme da circa un anno, l’argentina e l’ex ballerino di Amici sono più che mai complici e in sintonia. E con il piccolo Santiago, che ha quasi 7 anni, sono tornati ad essere una famiglia unita e solida. Così solida che Belen e Stefano stanno pensando ad un nuovo progetto insieme dopo le avventure televisive de La notte della taranta e del Festival di Castrocaro. Come riporta il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 29 gennaio, De Martino e Belencita stanno per aprire le porte della loro casa, situata a Milano.

L’ultimo gossip del settimanale Chi su Belen e Stefano

“La notizia di cui si vociferava già da tempo pare stia prendendo forma. Belen e Stefano sembrerebbero infatti pronti ad aprire le porte della loro casa per trasmettere al pubblico le atmosfere che solo in famiglia si possono creare, mostrando momenti autentici di vita privata mai svelati prima“, si legge sulla rivista edita da Mondadori. Chi non svela ulteriori dettagli ma è probabile che si riferisca al progetto della sit-com in stile Casa Vianello, di cui si è tanto parlato negli scorsi mesi.

A breve Stefano De Martino tornerà in televisione

In attesa di saperne di più, la prossima primavera Stefano De Martino tornerà alla guida di Made in Sud su Rai Due. Belen, invece, dopo il grande successo di Tu si que vales si sta concentrando sulla sua nuova carriera da beauty influencer e sulle sue attività da modella e imprenditrice.