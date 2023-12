Belen e le 12 corna di Stefano. L’esperto: “2 famose, ecco i nomi”

Belen Rodriguez è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, dove ha fatto confessioni sconvolgenti sul suo matrimonio con Stefano De Martino. La modella argentina, in particolare, ha sostenuto di esser stata tradita con 12 donne diverse, ma ha anche accusato il conduttore televisivo di non averla saputa aiutare durante il periodo buio vissuto.

I tradimenti di De Martino: spuntano due presunti nomi

A distanza di poco tempo dall’intervista di Belen, a riportare alcuni scottanti (e presunti) retroscena è stato Alessandro Rosica, tramite il suo profilo Instagram. Nella lunga descrizione del post, che ritrae Belen ospite nello studio di Domenica In, Rosica ha tirato fuori alcuni presunti nomi di donne con cui Stefano De Martino avrebbe tradito Belen: “Alessia Marcuzzi ed Antonella sono solo due delle tante ragazze con cui Stefano ha tradito Belen. Di questo ho la sua confessione in privato, proprio mentre parlavamo a telefono tanto tempo fa, impossibile da smentire” è quanto si legge. Secondo Rosica, quindi, Alessia Marcuzzi e Antonella Fiordelisi sarebbero due delle donne con cui Stefano De Martino avrebbe tradito Belen.

Rosica, però, è andato avanti, spiegando che Belen avrebbe fatto finta di fare pace con Alessia Marcuzzi. Si sarebbe trattato, infatti, di una pace di facciata, sotto mandato di Maria De Filippi, poiché la modella argentina e la conduttrice televisiva, stando a quanto si legge, pare non si possano vedere: “Più avanti ‘furbescamente’ Belen ha fatto finta di far pace con Alessia ‘sotto mandato della Queen’ solo facciata, non si possono proprio vedere“. Quelle riportate da Rosica, ad ogni modo, sono delle indiscrezioni da prendere con le pinze e con una certa cautela. Rimane da capire, infatti, se tali voci troveranno o meno conferma da parte dei diretti interessati.

L’intervista di Belen a Domenica In

Come accennato in precedenza, nella chiacchierata con Mara Venier, Belen si è lasciata andare a rivelazioni sconvolgenti. In merito ai presunti tradimenti di De Martino, la showgirl argentina ha spiegato di esser arrivata a parlare con le donne in questione, con qualcuna che l’avrebbe persino invitata a bere un caffè. Belen ha poi raccontato di quel crollo che l’aveva portata a dimagrire vertiginosamente, cadendo in depressione e arrivando a pesare 49 chili. De Martino, stando a quanto raccontato dalla modella, non aveva saputo aiutarla in questo duro periodo.

Belen ha anche parlato della scelta di fermarsi dal punto di vista professionale, complici le difficoltà avute a causa della depressione. La modella ha speso due parole anche sul suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni, con cui ha lasciato intendere di essere pronta a sposarsi e a diventare di nuovo mamma.