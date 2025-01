Belen è disperata. Lacrime in tv: sono finte? Pubblico incredulo

Che si parli della sua sfera sentimentale o di quella degli altri non importa, l’empatia di Belen Rodriguez diventa virale sui social dove da ore non si parla d’altro. La conduttrice argentina finita su Discovery + alla guida del programma Amore alla prova, non è riuscita a trattenere le lacrime con una delle coppie protagoniste della puntata andata in onda il 29 gennaio 2025.

Belen in lacrime in tv

Belen Rodriguez torna ad essere la protagonista della televisione con il programma Amore alla prova. In particolare nella puntata di ieri 29 gennaio 2025, quando davanti ad una coppia che stava cercando di confrontarsi e trovare un punto di incontro, è scoppiata a piangere senza riuscire a smettere.

Nel video, diventato virale poco dopo la messa in onda della trasmissione, la conduttrice appare in primo piano intenta ad ascoltare i due coniugi. Ad un certo punto, il giovane partecipante rivela alla sua fidanzata: “Ho bisogno di condividere con te tutte le cose che mi succedono, di viverle con te come squadra e no da solo”.

Quelle parole hanno commosso così tanto la presentatrice argentina che non è riuscita a trattenere le lacrime. “Finché non lo vuoi più me lo prendo io”. Ha poi riferito Belen alla ragazza, ironizzando su quanto accaduto.

Empatia o esagerazione?

Che Belen sia una donna empatica è risaputo ma dopo la puntata c’è chi ha ritenuto che le sue lacrime siano state da coccodrillo e la sua reazione esagerata. Infatti, ciò che alcuni telespettatori le rimproverano è il fatto che è pur sempre la conduttrice del programma e in alcuni contesti è necessario limitare le proprie emozioni.

E tra i tanti commenti girati sul web, ce n’è uno che fa riferimento alla frase della modella argentina sul fatto che sia pronta a prendere il ragazzo pentito: “Non avevamo dubbi”. Insomma con il suo modo di fare, la Rodriguez rischia di cadere nel ridicolo e di giocarsi male le carte in tavola che le hanno dato un’altra possibilità dopo l’addio a Mediaset.

Amore alla prova funziona davvero?

Proprio ieri sera si è conclusa la seconda stagione di Amore alla prova che si pone di realizzare un esperimento sociale unico per mettere alla prova l’amore delle coppie che vi partecipano. Funziona? Nelle entrambi edizioni c’è chi è riuscito a capire i propri errori e a trovare un punto di intesa con il proprio partner, chi, invece, ha deciso di continuare il percorso della vita da solo. Senza dubbio, la presenza di Belen ha reso il format più alla portata di tutti grazie al suo modo di fare e alla sua bellezza disarmante che ancora una volta è uscita allo scoperto.