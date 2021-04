Belen e Antonino in quarantena dopo la vacanza alle Maldive

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono in quarantena dopo le Maldive. La coppia ha passato qualche giorno immersi nel clima tropicale nell’Oceano Indiano, ma adesso stanno rispettando l’isolamento. Sono rientrati da pochi giorni, ma non è stata del tutto una vacanza. Hanno unito l’utile al dilettevole, pare infatti che Belen abbia posato per un servizio fotografico per lanciare la nuova collezione della sua linea di costumi da bagno. Insomma, è stato anche un viaggio di lavoro e quale migliore scenografia per una linea di costumi del mare cristallino delle Maldive?

Ma è stato anche un modo per evadere dalla realtà che ci circonda, anche perché per i prossimi mesi molto probabilmente non riuscirà a viaggiare. Belen è in dolce attesa, è al sesto mese della sua seconda gravidanza e Luna Marie nascerà in estate. E poi per alcuni mesi dovrà accudire la sua piccola, prima di poterla lasciare a casa e godersi un’altra fuga d’amore con Antonino. Per questo, insomma, ha unito l’utile al dilettevole. Ha trascorso dei momenti felici con Antonino, dedicandogli anche una bellissima lettera d’amore.

Non ci sono state grosse polemiche su Belen alle Maldive, anche se sui social qualcuno si è lamentato. Il viaggio era di lavoro, o meglio anche di lavoro, e adesso sta rispettando la quarantena in Italia. Sta facendo tutto secondo le regole, insomma. Proprio Belen stamattina su Instagram ha fatto sapere che lei e Antonino stanno rispettando la quarantena fiduciaria dopo le Maldive. Nelle stories su Instagram poi ha scherzato con il compagno, che l’ha ripresa a sua volta. “Devo dire che la compagnia non è male”, ha detto la Rodriguez.

Antonino era ancora in fase risveglio, da ciò che ha raccontato Belen pare ci metta un po’ a carburare dopo il risveglio. Quindi lei ha ironizzato e scherzato su questo punto. Anche Antonino ha inquadrato lei, sul suo profilo. Belen stava leggendo un libro e stava bevendo il suo matè, spiegando ai fan i benefici dell’infusione. La quarantena di Belen e Antonino dopo le Maldive finirà tra undici giorni, come ha scritto lei nelle storie.