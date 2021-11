Belen e Antinolfi, esplode il gossip al GF Vip e lei non ci sta: la reazione

Belen Rodriguez ha appreso che si parla di lei al Grande Fratello Vip 6? Non è certo, ma quella che è arrivata stanotte potrebbe essere una replica al gossip su Gianmaria Antinolfi. La vicenda risale a un paio di giorni fa, quando il Vippone di Signorini ha parlato di una sua ex fidanzata argentina e qualcuno ha fatto due più due. Forse sbagliando, o forse no. Gianmaria non ha fatto nomi, per cui non è assolutamente certo che parlasse di Belen. A far saltare fuori il nome della Rodriguez è stata invece Jessica Selassié: la principessa è corsa a dirlo a Soleil Sorge. Non una a caso, insomma.

Forse è proprio per questo che Belen non ha reagito in modo diretto e facendo nomi. Ciò che ha pubblicato su Instagram stanotte potrebbe essere però una reazione al gossip del GF Vip sull’essere rimasta incinta di Antinolfi. Proprio così, lui ha parlato di una ex fidanzata argentina che aspettava un figlio da lui. Un’ex che però era sposata e che è fuggita in Argentina appena ha scoperto di essere incinta di lui. Gianmaria non ha in alcun modo fatto il nome di Belen, e magari si sarebbe guardato bene dal raccontare tutto se si fosse trattato davvero della Rodriguez visto che tutti avrebbero potuto collegare il racconto a lei.

Evidentemente non è così per Jessica, che appena ha sentito il racconto di Gianmaria sull’ex argentina incinta è andata da Soleil a dire che se Belen arrivasse nella Casa lo rovinerebbe. Lei è convinta che parlasse di Belen, ma nessuno può dirlo con certezza. Pare infatti che Gianmaria abbia avuto altre fidanzate argentine, quindi potrebbe trattarsi di un’altra ex. Visto che qualcuno ha tirato fuori il nome di Belen nella Casa, il gossip si è diffuso a macchia d’olio sui social e sul Web.

Belen potrebbe aver scoperto tutto ieri e di conseguenza aver deciso di replicare, a modo suo. Su Instagram nella notte è apparsa una strana storia, infatti. La Rodriguez ha postato una sua foto con una espressione sbalordita e incredula, poi ha aggiunto: “Non ho capito bene il discorso”. Sembrerebbe una reazione a questo gossip, ma potrebbe anche riferirsi ad altro. Signorini chiarirà i pettegolezzi su Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez nella puntata di stasera? A questo punto sarebbe anche opportuno, così Gianmaria potrebbe scoprire che è saltato fuori il nome di Belen associato al suo racconto e chiarire il tutto. O confermare, perché nella vita non bisogna mai dire mai.