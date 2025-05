Belen dimagrita ha subìto un intervento: ‘ho preso troppe medicine!’

Belen ha postato un video sui social in cui ha deciso di fare qualche confidenza. No, non ha parlato della sorella, Cecilia Rodriguez, come in molti si aspettavano. Quel capitolo della sua vita, almeno per il momento, è chiuso. E tutti i protagonisti coinvolti hanno deciso di non intervenire sull’argomento. Belen ha comunque rivelato di aver fatto un piccolo intervento ed è stata due giorni in convalescenza. Motivo per cui ha deciso di fare un video in cui si trucca e si sistema. A riprova che il brand di make up, da lei creato, può migliorare l’aspetto persino nei momenti peggiori. Il video di Belen si trasforma presto in un tutorial sui prodotti estetici venduti dalla show girl argentina. Ma la curiosità dei followers è rivolta ad altro.

Il web ha ascoltato la prima affermazione della Rodriguez e sono tutti fermi lì. Tutti si chiedono che genere di intervento abbia subito la showgirl e quali siano i motivi. Belen aggiunge che dovrà fare una dieta disintossicante per poter pulire il proprio fegato da tutte le medicine assunte. Visibilmente dimagrita (anche se già da tempo) la showgirl non sta affrontando sicuramente un periodo eccezionale. La Rodriguez ci ha tenuto a precisare che sta bene e che l’intervento è andato nel migliore dei modi ed è tutto risolto. Ma è davvero così?

Belen sta soffrendo ma si mostra forte: cosa succede in casa Rodriguez?

Belen, in diverse interviste, ha raccontato una peculiarità del suo carattere. La sua necessità di mostrarsi forte e di trattenere dentro di sé il dolore e le difficoltà. Lo ha fatto con il suo ex Stefano De Martino. Ha trattenuto la sofferenza con tale forza da cadere in una profonda depressione. Al punto di dover andare in cura per poterne uscire. È accaduto una seconda volta dopo l’incidente di papà Gustavo. Belen sorrideva davanti alle telecamere ma dentro si sentiva persa e vuota.

Allora è facile presupporre che stia accadendo lo stesso in questo periodo molto difficile per la showgirl. Belen sta vivendo un allontanamento difficilissimo. Quello con una parte del suo cuore. Ovvero la sorella Cecilia. Un periodo buio dove lei si mostra equilibrata e serena. Ma sarà davvero così? Speriamo le due possano ritrovarsi presto e che Belen possa viversi la gravidanza di Cecilia a pieno.