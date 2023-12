Belen di cristallo dalla Venier: “Stop tv, tragica verità. Ora mi sposo”

Belen Rodriguez strepitosamente delicata e dolce a Domenica In. Dopo mesi di latitanza dalla tv, la modella sudamericana è sbarcata nuovamente sul piccolo schermo concedendo una chiacchierata memorabile a Mara Venier. Pronti via e la modella ha subito ammesso di essere fragile, quasi fatta di ‘cristallo, spiegando che i mesi recenti sono stati i più difficili della sua vita. Proprio per i problemi personali ha scelto di defilarsi dagli impegni professionali televisivi.

“Ho bisogno di essere protetta, me ne sono resa conto e l’ho ammesso a me stessa”, ha esordito la Rodriguez che ha poi parlato del suo legame strettissimo con i genitori e i fratelli. In particolare si è soffermata sul padre, pronunciandosi con una metafora criptica:

“Mio padre ha una situazione delicata, ha conosciuto il dolore, ma preferisco non parlarne. Il dolore lo ha cercato, si è bevuto un caffè con il dolore e con lo stesso dolore ci ha fatto una ricetta straordinaria, una torta. Io quella torta l’ho mangiata e ha quel pizzico di sale, un retrogusto straordinario”.

Spazio poi alla scelta di fermarsi dal punto di vista professionale. Una decisione dettata da una tragica verità, le difficoltà avute per essere stata avvinghiata dalla depressione:

“Io credo dell’amore, faccio sempre le stesse cose ma spero in un risultato diverso. Per me al primo posto viene l’amore, al secondo il lavoro. Quest’anno mi sono fermata con la tv perché altrimenti avrei creato problemi con la produzione perché in quel momento non c’ero, personalmente ero smarrita; è stato l’anno più difficile della mia vita, sono caduta in basso, più di così non si può”.

A questo punto ha parlato ampiamente di Stefano De Martino, facendo delle rivelazioni sconvolgenti raccontando di aver scoperto di essere stata tradita almeno con 12 altre donne. In quel momento ha iniziato a crollare, cadendo nella depressione e arrivando a pesare 49 chilogrammi. Inevitabilmente il matrimonio è finito. “Ho passato tutta l’estate al buio, non uscivo, il periodo più brutto della mia vita. La depressione ha bussato alla mia porta”. A condurla fuori dal tunnel è stata la famiglia e il nuovo compagno, Elio Lorenzoni. Con l’imprenditore bresciano Belen ha lasciato intendere di essere pronta a diventare di nuovo mamma e a sposarsi.

Farei altri due figli, davvero. Elio è un angelo. Questo è un momento bellissimo, vedo il mio futuro radioso e luminoso, pieno di consapevolezza. Elio? Eravamo amici, una delle persone più eleganti e rispettosi che abbia mai incontrato. L’ho conosciuto 12 anni fa. Era troppo perbene e non riconoscevo allora l’amore. Non so come dire, mai ho avuto una persona così perbene al mio fianco. Mi ha tenuto la mano nei momenti più brutti, e non era facile farlo. Solo un’amicizia? Ho detto, aspetta un attimo… Mi fa sentire piccina. Sto vivendo un sogno, non svegliatemi”.

Spazio poi alla riservatezza dell’uomo: “Io posto le foto nostre ma mi sgrida, lui non vuole apparire”. Mara Venier ha benedetto la coppia: “Lui è davvero speciale, io ho un intuito per queste cose, è davvero incredibile, tienitelo stretto. Si vede che si prende cura di te”. “Questo non lo mollo più”, ha assicurato la Rodriguez. “Altrimenti stavolta te meno”, la battuta della padrona di casa di Domenica In.

Belen poi ha sostenuto che sì, le nozze ci saranno. Le voci sui fiori d’arancio sono iniziate a circolare dopo che qualche settimana fa la stessa showgirl ha pubblicato su Instagram il suo dito con indosso un anello e la scritta “Sì”. Come stanno le cose? Davvero c’è profumo di nozze?