Belen, critiche folli: “Sembri un maschio”. E lei posta foto vecchie

Belen Rodriguez negli ultimi tempi centellina con grande attenzione la pubblicazione dei suoi post. I più attenti avranno notato che nelle ultime foto pubblicate non ci sono primi piani. Poi, a parte qualche evento speciale tipo il matrimonio di Cecilia Rodriguez o il compleanno della figlia, le foto sono a scopo promozionale. La pubblicità riguarda principalmente i prodotti della sua linea di make up “Soy Rebeya”. Ieri, per esempio, ha postato una storia Instagram con un video risalente al 7 giugno. Addirittura l’ultimo primo piano pubblicato sembra essere una foto di qualche tempo fa. O almeno così scrivono alcuni followers della show girl argentina. Il motivo? Noi ci siamo fatti un’idea.

Belen Rodriguez è sempre stata sotto l’occhio del ciclone. Ogni suo minimo cambiamento fisico diventa motivo di grandi discussioni mediatiche. Negli ultimi video postati dalla show girl le malelingue hanno cominciato ad elencare tutti i difetti e i cambiamenti sul suo volto. I video mostrano dei tutorial su come truccarsi con i suoi prodotti. Chiaramente all’inizio Belen si mostra senza trucco o forse con solo un velo di base. In questo modo escono maggiormente fuori alcuni “innaturali difetti”. Ovviamente le critiche vertono tutte sui “ritocchini” ritenuti esagerati ed inutili a cui Belen si sarebbe sottoposta. C’è da dire che le critiche erano già avvenute in precedenza. Quando Belen ha pubblicizzato la sua partecipazione al programma Celebrity Hunted.

Belen Rodriguez si nasconde per paura delle critiche?

Nella pubblicità di Celebrity Hunted, dove partecipava insieme alla sorella, Belen portava un coda di cavallo molto tirata. Così come nei video tutorial di cui parlavamo pocanzi. Con il viso completamente scoperto si vede un certo rigonfiamento lungo la parte intorno agli occhi e sulle labbra. E i commenti degli utenti non tardano ad arrivare. “Io le labbra le avrei fatte ancora più gonfie” ironizza un’utente. “Eri così bella, oggi troppa finzione“ aggiunge un altro. e poi ancora: “Truccati altrimenti non ti si può guardare, sembri un maschio“. Ma ce ne sarebbero una miriade che potremmo riportare. Ai commenti dei privati si aggiungono anche vari esponenti della chirurgia estetica che commentano il viso di Belen con tanto di video e spiegazione accurata dei vari errori commessi.

Lei ovviamente sarà abituata a tutto questo. Dobbiamo ricordarci però che ha sempre dichiarato di avere alcuni periodi in cui si sente insicura e più fragile. E poi ricordiamoci anche del suo momento di profonda depressione vissuto poco tempo fa, a seguito della rottura con Stefano De Martino. Insomma non sta a noi giudicare se gli interventi estetici di Belen siano eccessivi. Sarebbe opportuno che lei possa sentirsi a suo agio e mostrarsi senza dover ogni volta subire l’assalto e il giudizio altrui.