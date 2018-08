Belen criticata per le foto senza veli: la Rodriguez risponde con ironia agli attacchi

Belen Rodriguez, la foto senza veli fa scattare la polemica: la risposta della showgirl argentina spiazza

Che Belen Rodriguez sia spesso presa di mira sui social non è una novità. Come tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo, infatti, la showgirl deve spesso fare i conti con i numerosi haters che affollano il web. Nelle ultime ore, per esempio, a spingere l’argentina ad intervenire è stato proprio un commento inopportuno di un suo seguace. Quest’ultimo, nello specifico, ha accusato Belen di pubblicare e condividere con i suoi follower solo foto di lei senza veli. A questa critica, però, la Rodriguez ha deciso di rispondere senza scaldarsi o alterarsi, ricorrendo ad uno degli antidoti più potenti contro la prepotenza: l’ironia.

Belen Rodriguez risponde a tono alle critiche: il commento della showgirl non passa inosservato

“L’ultima foto vestita risale alla comunione?” ha scritto (forse provando a essere divertente) un utente di Instagram sotto l’ultima foto in costume postata da Belen. A saper usare con astuzia il sarcasmo, però, è stata questa volta la Rodriguez che, invece di indispettirsi, ha deciso di rispondere al suo pseudo fan scrivendo: “Non ho fatto la comunione quindi manco quella”. L’intervento della showgirl argentina, a giudicare dai commenti lasciati sotto dai fan, pare sia molto piaciuto ai suoi sostenitori. Oggi, quindi, ad avere avuto la meglio è stata Belen che, per una volta, ha scelto di non dare adito all’odio e di affrontare tutto con leggerezza.

Belen Rodriguez e gli scatti che infuocano il web: “La natura non è sbagliata”

Non è la prima volta che Belen sui social attira l’attenzione con le sue foto. Tempo fa, dopo aver pubblicato una foto completamente senza veli, la Rodriguez aveva infatti scritto sul suo profilo Instagram un messaggio che non lasciava alcun dubbio sul suo pensiero. “La natura non è sbagliata” aveva scritto la showgirl che, così facendo, aveva in qualche modo giustificato la sua scelta di mostrare spesso senza veli (e senza preoccupazioni) il suo corpo così come mamma lo ha fatto.