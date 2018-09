Belen compie 34 anni: il gesto di Stefano De Martino e Marco Borriello

Belen Rodriguez compleanno: la reazione di Stefano De Martino e Marco Borriello

Primo compleanno da single, dopo un lungo periodo, per Belen Rodriguez. La showgirl ha compiuto 34 anni ed è notizia di pochi giorni fa che è finita la sua storia con Andrea Iannone. Dopo tre anni insieme, la conduttrice di Tu si que vales si è detta stanca del pilota e pronta ad andare avanti da sola. “Non so cosa voglio, ma so quello che non voglio”, si è limitata a dichiarare l’argentina su Instagram. Successivamente ha fatto un augurio a se stessa: “Ti auguro che la vita possa far sempre brillare i tuoi occhi…. nella maniera corretta, con quelle cose che tu sai, le uniche cose che contano per davvero……. #tantiauguriame”. Parole che non sono passate inosservate ai numerosi follower ma soprattutto a due ex importanti, Stefano De Martino e Marco Borriello. Nessuna reazione, invece, da parte di Iannone, che continua a restare in silenzio.

Stefano De Martino e Marco Borriello non dimenticano Belen

Stefano De Martino ha messo “mi piace” al post di Belen Rodriguez. Un piccolo grande gesto che prova che Belen e Stefano hanno ritrovato un’intesa dopo il burrascoso divorzio. Una svolta necessaria soprattutto per il figlio Santiago, che sta crescendo sereno nonostante la separazione dei genitori. Tra l’altro il 20 settembre non è solo il compleanno della soubrette ma pure l’anniversario di matrimonio di Stefano e Belen. I due si sono sposati proprio il 20 settembre 2013: nozze da favola ma senza lieto fine. Il divorzio è infatti arrivato due anni dopo, con grande dolore da parte di entrambi. All’epoca De Martino ha lasciato Milano per tornare a lavorare a Roma ma dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi ha capito di non voler stare troppo lontano da Santiago e si è così trasferito di nuovo nel capoluogo lombardo.

Marco Borriello torna a commentare l’ex Belen Rodriguez

Se De Martino si è limitato a lasciare un like sotto l’ultimo post Instagram di Belen, Marco Borriello ha fatto decisamente di più. Il calciatore ha commentato l’ex fidanzata con un cuore e l’emoticon di un brindisi: un gesto che ha mandato in estasi i fan più nostalgici, quelli che sognano ancora un ritorno di fiamma tra Belen e Borriello. “Forza Bomber, vai a riprendertela”, ha scritto più di qualcuno al napoletano. In realtà i due sono sempre rimasti amici e ogni anno si incontrano ad Ibiza. Di recente Borriello ha confessato: “È stata una cotta, non un amore vero. Da giovane Belen era un po’ superficiale, ma ha un cuore gigantesco ed è una donna generosa. Nei suoi occhi vedo la bontà e non dovrebbero attaccarla troppo per i suoi errori. Per le cose che ho combinato, io dovrei quasi finire in galera…”.