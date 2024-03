Belen commuove: è Pocahontas per la visita in ospedale pediatrico

Belen è più in forma che mai nelle foto pubblicate da lei stessa questa mattina. La showgirl aveva un appuntamento speciale a Genova: ha visitato l’ospedale Gaslini regalando abbracci e sorrisi ai bambini ricoverati. Con lei anche l’amica Matilde Bruzzone e il campione di motocross Vanni Oddera.

Guardando i primi scatti condivisi nelle storie su Instagram, sembrava che Belen si stesse recando ad una festa in maschera mattutina. In realtà, la presentatrice argentina si è recata in ospedale a Genova per fare un saluto speciale.

Belen è tornata al Gaslini di Genova per passare del tempo con i piccoli ricoverati dell’ospedale. La visita ha sorpreso tutti i bambini che sono stati felici di accogliere la showgirl in una veste insolita.

La conduttrice infatti, si è recata nell’ospedale con un travestimento speciale: nelle storie, pubblicate da lei stessa, la vediamo indossare gli abiti di Pocahontas e abbracciare i piccoli ammalati.

Belen non era sola durante la visita. Con lei erano presenti anche la sua amica Matilde Bruzzone (in Berlusconi) travestita da Elsa di Frozen e il campione di motocross Vanni Oddera, nonché promotore della mototerapia. Accompagnati dalla coordinatrice delle politiche culturali della Regione Liguria Jessia Nicolini, i tre hanno passato tutta la mattinata insieme ai bambini, regalando loro dei momenti indimenticabili.

Non è la prima volta che la showgirl si reca nell’ospedale pediatrico. la Rodriguez infatti è molto legata ai piccoli pazienti del Gaslini, che aveva visitato anche nel 2017, quando aveva condiviso un commovente scatto con un bambino salvato proprio dai medici dell’ospedale.

La visita si è svolta in forma privata, anche se Belen ha deciso di condividere alcuni scatti della mattinata sui suoi social. Nelle storie Instagram la vediamo scambiare abbracci con alcuni bambini e cantare insieme ai ragazzi. Il video più divertente però, è quello in cui arriva in reparto sulla moto insieme a Oddera e ad una bambina che tiene il manubrio.

La showgirl ha poi dedicato un toccante post alla visita avvenuta questa mattina, condividendo ulteriori scatti con i ragazzi e con il personale dell’ospedale. Nella descrizione delle foto, Belen ha commentato l’esperienza, ringraziando i medici e gli infermieri del Gaslini.

All’interno del post, la conduttrice ammette di dar spesso per scontato tante cose, dimenticando che i piccoli dettagli sono quelli che rendono più felici. Il pensiero va proprio ai bambini ricoverati in ospedale che Belen definisce “anime incredibili“.

