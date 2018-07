Belen attaccata su Balalaika: la replica e le parole della madre

Belen Rodriguez, non si placano le critiche per il suo ruolo a Balalaika: la modella replica, poi arrivano le parole della madre

Non si placano le critiche che continuano a piovere su Belen Rodriguez e sul suo ruolo a Balalaika, programma d’approfondimento sportivo pensato per i Mondiali di calcio che si stanno svolgendo in Russia. La modella argentina infatti deve continuare a fare i conti con chi trova inadeguata la sua presenza nel programma televisivo, pagando pure lo scotto di costanti paragoni con altre conduttrici e figure del piccolo schermo. In tal senso, uno degli ultimi attacchi non proprio carini recapitatile via social, hanno fatto infuriare sua madre Veronica. Ma non è finita qui. La stessa Belen si è presa la briga di rispondere a un utente che ha visto in una sua battuta della cattiveria che in realtà non c’era.

La showgirl argentina risponde alle critiche: “Senza ironia c’è solo stupidità”

A far perdere le staffe alla madre di Belen (sempre in prima linea a difendere i figli) è stato un commento su Instagram in cui un follower ha sostenuto che la showgirl latino americana sia stata ‘retrocessa a ragazza immagine in tv, spernacchiata da Nicola Savino e Ilary Blasi’. Inoltre, la voce critica ha aggiunto che la Rodriguez sarebbe ‘lontana mille miglia dalla Hunziker che hai tanto offeso’. Mamma Rodriguez non è andata per il sottile e ha risposto con un lapidario “Chiudi la bocca, è meglio”. Qualcun’altro ha fatto invece perdere la pazienza a Belen stessa, scrivendole di ‘lavarsi la bocca prima di parlare dei brasiliani’ e aggiungendo un irrispettoso e sciocco ‘poveraccia argentina nata nelle favelas’. Belen non ha sorvolato sul commento indecoroso: “Ecco, forse non parli bene l’italiano. La mia era solo ironia. E senza ironia c’è solo stupidità”.

Belen Rodriguez e gli scatti bollenti

Altre voci critiche che si sono levate nei confronti di Belencita nell’ultimo periodo sono quelle che la vedrebbero troppo spogliata sui social. In particolare una foto molto ardita senza veli di qualche giorno fa ha fatto storcere il naso a qualcuno. In questo caso però sono stati molti di più coloro che hanno apprezzato lo scatto bollente.