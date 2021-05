Belen, arriva la reazione alle parole per nulla garbate di Michele Morrone

Dalla serie: fatti, non parole! Belen Rodriguez è passata alla controffensiva dopo le parole tutt’altro che da gentleman rilasciate dall’attore Michele Morrone sul suo conto. La star di 365 giorni, di recente, rispondendo alle domande Instagram dei followers, quando gli è stato chiesto se mai avesse pensato di tentare un approccio con la modella argentina, ha dato una risposta che ha fatto rizzare i capelli un po’ a tutti.

“Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te…e e un cu..0. Però magari, chi lo sa”. Così Morrone riferendosi alla Rodriguez. Naturalmente tale esternazione, che con il garbo ha ben poco a che fare, è subito diventata virale sul web, venendo battuta da testate e siti, oltre ad accendere la curiosità in merito a come avrebbe reagito ‘Belu’ a siffatta dichiarazione. Ebbene, nelle scorse ore la showgirl ha battuto un colpo. Un colpo da applausi, da maestra, verrebbe da dire.

La modella 36enne non si è nemmeno presa la briga di spendere una parola su Morrone. Semplicemente ha risolto il problema alla radice, levando il ‘segui’ al profilo Instagram dell’attore. Bye bye!

Michele Morrone impegnato nel sequel di 365 giorni, Belen in dolce attesa di Luna Marie

Al di là delle polemiche e delle esternazioni non proprio cortesi, Morrone, nella giornata odierna, è rispuntato su Instagram pubblicando una foto in cui si è immortalato seduto innanzi ad uno specchio circondato da oggetti e strumenti per trucco e acconciature. A corredo dello scatto ha scritto: “I’m back” e sotto “365”. Un messaggio che ha certificato che Morrone ha iniziato a girare le riprese del sequel del film polacco ‘365 days’, pellicola che gli ha dato popolarità a livello internazionale.

Per quel che invece riguarda Belen, l’argentina è entrata nell’ottavo mese di gravidanza. Dunque. la dolce attesa di Luna Marie sta giungendo al termine. Al fianco della Rodriguez c’è Antonino Spinalbese, l’uomo che l’ha stregata dopo che è giunto al termine, per la seconda volta, il suo matrimonio con Stefano De Martino. La rottura, della quale non sono mai state rivelate le cause profonde dai diretti interessati, è stata piuttosto burrascosa e tormentata, ed è giunta subito dopo il lockdown nazionale impartito a marzo/aprile 2020.