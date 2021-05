Belen, Antonino dice grazie: “Ecco cosa ha fatto per me”

Antonino Spinalbese ha deciso di rompere il silenzio che da mesi lo accompagna. Per la prima volta il compagno di Belen Rodriguez si è raccontato in una lunga intervista su Granelli-La serie. Un’intervista nella quale il 26enne ha parlato principalmente delle sue passioni e ambizioni ma anche del rapporto incredibile che ha instaurato con la soubrette argentina, che presto lo renderà padre per la prima volta. È previsto in estate l’arrivo della piccola Luna Marie, secondogenita per Belen dopo Santiago avuto dall’ex marito Stefano De Martino.

Antonino Spinalbese ha assicurato che Belen Rodriguez è una donna dolcissima, fantastica e che il loro è un amore puro, vero e sincero. Antonino non ha esitato poi a ringraziare Belen per il modo in cui ha stravolto la sua vita. Queste le parole di Antonino:

“Sono stato molto fortunato. Belen ha buttato fuori quello che avevo dentro di me, ha creduto in me. Lei mi ha dato il coraggio di buttarmi. Mi ha dato la grinta. E io la ringrazierò sempre. Mi ha rubato il cuore e la mente”

Grazie alla relazione con Belen Rodriguez Antonino Spinalbese ha trovato il coraggio di lasciare il lavoro da parrucchiere che non gli regalava più gli stimoli di un tempo. Il giovane ha avuto il coraggio di buttarsi in nuove avventure come la fotografia e la creazione di una linea di accessori.

Non solo: presto debutterà come creativo di una linea di vestiti. Antonino Spinalbese ha spiegato di aver sempre avuto una grande passione, fin da bambino, per l’arte e il disegno e grazie a Belen ha trovato il coraggio di buttarsi a capofitto in queste nuove avventure.

Antonino Spinalbese ha rivelato:

“Ho iniziato a disegnare abiti unisex, a breve andremo a selezionare i tessuti. Non sono solo un fotografo. Instagram, ad esempio, mi ha dato la possibilità di mettere insieme un po’ tutte le mie passioni”

Intanto Antonino si prepara a diventare papà per la prima volta. Spinalbese ha confidato di aver comprato due libri sulla genitorialità. Inoltre spera che la piccola Luna Marie abbia il volto della mamma e il carattere dal papà.