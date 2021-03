Belen a C’è posta per te, attimi di spavento: Maria costretta a fermarsi

By

La Rodriguez è stata chiamata da Luciana Littizzetto per un siparietto divertente e fuori dalle righe

C'è posta per te

Belen Rodriguez è tornata a C’è posta per te. A chiamarla questa volta Luciana Littizzetto, protagonista di un siparietto comico sulle relazioni amorose insieme a Veronica Peparini, Andreas Muller e Gemma Galgani. L’argentina ha subito lasciato il segno con il suo look: un abito lungo e casto color rosa, rigorosamente senza reggiseno. Un outfit provocante che ha però evidenziato tutta la bellezza della 36enne (la puntata è stata registrata lo scorso autunno, prima dell’annuncio della seconda gravidanza).

Belen è stata al gioco e ha scherzato con Luciana Littizzetto con fare conturbante e sensuale. In molti, sui social network, hanno apprezzato l’ironia e la simpatia della Rodriguez, che ha mostrato ancora una volta di essere molto di più di una banale femme fatale. A un certo punto, però, Belù ha vissuto dei veri e propri attimi di panico. Maria De Filippi ha annunciato l’entrata in studio di un ballerino.

Impossibile non notare la faccia della Rodriguez: è letteralmente sbiancata nel sentire la parola ballerino! Evidente il riferimento all’ex marito Stefano De Martino, nato artisticamente ad Amici, altro programma di successo di Maria De Filippi. Quest’ultima si è subito accorta del disagio della sua ospite e ha fermato l’ingresso degli altri destinatari chiarendo che non si trattava di quella persona a cui pensava Belen.

Il ballerino in questione era infatti Andreas Muller, ex vincitore di Amici oggi fidanzato con Veronica Peparini. La coppia è stata chiamata da Luciana Littizzetto per parlare del loro amore. Un amore solido e forte che va al di là della differenza d’età (lei ha 50 anni, lui 25).

Lo “spavento” di Belen Rodriguez a C’è posta per te ha confermato che la showgirl sudamericana non ha mantenuto un buon rapporto con Stefano De Martino. I due resteranno legati a vita dal piccolo Santiago, che sta per compiere otto anni, ma la seconda rottura è stata piuttosto devastante.

Archiviato il ritorno di fiamma fallito Belen è andata avanti: oggi è felice accanto a Antonino Spinalbese, con il quale ha deciso di allargare la famiglia. La prossima estate nascerà la primogenita della coppia che si chiamerà Luna Marie.