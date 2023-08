Beckham e Victoria “coppia aperta da anni”: parlano gli amici

Recentemente David Beckham e la moglie Victoria hanno festeggiato ben 24 anni di matrimonio e a oggi sono la coppia più affiatata e longeva del mondo dello spettacolo. Un caso più unico che raro in quanto al giorno d’oggi parlare di matrimonio ventennale sembra quasi fantascienza, soprattutto in un mondo dalle dinamiche complesse come quello dei vip. La società moderna d’altronde ci ha abituati da tempo alla mania del ricorso in tribunale facile e ai divorzi lampo. In particolare nel mondo delle celebrità molto spesso i rapporti durano quanto un gatto in tangenziale. Ma non è il caso dei Beckham, che nel tempo hanno retto e anche alla grande tanto da diventare un vero e proprio brand. Ma quale è il segreto della loro longeva e, a quanto pare, solida relazione?

Il segreto dei Beckham

A svelare quale potrebbe essere la ricetta magica che ha permesso ai coniugi Beckham di stare uniti per oltre vent’anni è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, in arte Investigatore social. Rosica, nella giornata di ieri domenica 27 agosto, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una rivelazione bomba sulla motivazione per la quale i Beckham sono a oggi la coppia più longeva dello showbiz.

“I Beckham!!! Famiglia molto bella, elegante e innamoratissima. Quasi tutto troppo perfetto per essere vero, se da oltre vent’anni i due sono sempre più uniti e affiatati ci sarà un motivo?!? In effetti un segreto c’è. I Beckham sono una coppia totalmente aperta, a patto che siano insieme mentre spendono del tempo con altre persone “un po’ come Alex Belli e Delia” D’altro canto i due sono super riservati e delle scappatelle si sa poco e niente. Amici/gente che ha lavorato per loro e con loro ne sono certi, è una coppia aperta. Io non posso far altro che fidarmi, dato che le fonti sono super attendibili.”

Queste le parole che si leggono sotto al post di Rosica. Una rivelazione inaspettata e a quanto pare molto attendibile che, come di consueto, ha scatenato centinaia di commenti.

Le reazioni del web sono state diverse e si più dire che i follower di Rosica si siano schierati in due ben distinte fazioni: da un lato chi appoggia ironicamente la scelta dei Beckham, affermando frasi del tipo “Bhe ragazzi David va condiviso santo cielo, è patrimonio dell‘umanità”, e dall’altro chi si mostra decisamente contrario a questa forma di “amore”: “Liberi di fare ciò che vogliono ma in questi casi (di coppie aperte) non lo considero amore ma affetto. Se ami una persona non hai bisogno di altre” è solo uno dei commenti di chi pensa che scegliere di essere una coppia aperta per salvare il matrimonio sia sbagliato.

La storia d’amore tra David e Victoria Beckham

Recentemente David Beckham ha raccontato al Jimmy Fallon Tonight Show l’inizio della sua relazione con la moglie Victoria, sviscerando alcuni dettagli su come si sono conosciuti, quando lui era uno dei calciatori più in voga del momento e lei era nel gruppo delle Spice Girls. David era molto attratto da Victoria ma non aveva mai avuto il coraggio di parlarle e chiederle di uscire fino a quando, durante una sua partita, le ha chiesto il numero di telefono che lei aveva appuntato su un biglietto del treno che l’ex calciatore ha raccontato di conservare ancora con amore. Una delle dediche più romantiche che si siano mai sentite.