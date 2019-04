Beautiful Wyatt presto papà: la moglie di Darin Brooks è incinta

Beautiful cast Wyatt Spencer: primo figlio per l’attore Darin Brooks

Continuano a volare cicogne sul set di Beautiful. Dopo le gravidanze di Karla Mosley (Maya) e Jacqueline Macinnes Wood (Steffy) è ora il turno di Darin Brooks. L’interprete di Wyatt Spencer ha annunciato su Instagram che la moglie Kelly Kruger (star di un’altra serie tv: The Young and The Restless) è incinta del primo figlio. Tra l’altro anche Kelly fa parte della famiglia della soap opera di Canale 5 visto che ha recitato in passato il piccolo ruolo dell’assistente Eva. In particolare la Kruger è apparsa nelle puntate girate ad Amesterdam e in quelle realizzate in Francia.

Kelly Kruger incinta di Darin Brooks: l’annuncio della coppia

“Dopo tanti anni di tentativi, aspettiamo finalmente un bambino. Siamo così eccitati!”, ha dichiarato Kelly Kruger a People. Per il magazine americano l’attrice ha posato per la prima volta col pancione e ovviamente in compagnia del marito Darin Brooks (foto in basso). “Sono davvero emozionata, piango ogni volta che penso che nel mio ventre sta crescendo una persona che è metà me e metà Darin”, ha aggiunto l’interprete 34enne. Kelly è al quarto mese di gravidanza e avverte i sintomi tipici della dolce attesa quali le nausee mattutine e la stanchezza. Il parto è previsto per il prossimo settembre.

Darin Brooks e Kelly Kruger sposati dal 2016

“Questa gravidanza ci ha avvicinato ancora di più e non vediamo l’ora di conoscere il nostro piccolino”, ha detto Darin Brooks, che recita in Beautiful dal 2013. L’attore ha conosciuto Kelly Kruger nel 2010, sul set della serie tv Blue Mountain State. La coppia è convolata a nozze nel 2016 e di recente si è concessa un romantico viaggio alle Hawaii, dove Darin è nato e cresciuto.