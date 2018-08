Beautiful in ferie dal 6 agosto: ecco quando torna in onda la soap

Beautiful non va in onda lunedì 6 agosto 2018: quando torna su Canale 5

Come di consueto, Mediaset ha deciso di mandare in ferie Beautiful. La soap si ferma per due settimane: non andrà in onda su Canale 5 da lunedì 6 agosto a venerdì 18 agosto. Dunque, le avventure di Steffy, Liam e tutta la famiglia Forrester torneranno ad essere trasmesse regolarmente dal prossimo lunedì 20 agosto. Una pausa piuttosto lunga che i fan non hanno gradito particolarmente. Questa scelta allunga ancora di più il divario tra le puntate italiane e le puntate americane, giunto ormai a ben sette mesi di differenza. Una decisione che sta pesando pure sugli ascolti, non più brillanti come un tempo. Colpa anche della troppa pubblicità durante le puntate e della breve durata di ogni episodio. Per la prossima stagione televisiva cambierà forse qualcosa?

Le anticipazioni sulle prossime puntate italiane di Beautiful

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, continueranno a dominare la scena Steffy, Liam e Bill. Quest’ultimo è ancora in guerra con il figlio, che si è avvicinato pericolosamente a Sally Spectra. La stilista comincia a nutrire un forte sentimento per Liam, dopo che Thomas l’ha abbandonata per tornare a New York da Caroline e dal figlio Douglas. Steffy si schiera dalla parte del suocero e i due finiscono a letto insieme. Un errore che la figlia di Ridge paga caro: resta incinta e almeno all’inizio non è chiaro se il bambino è di Liam o di Bill. Alla fine si scopre che è di Liam ma il ragazzo lascia la moglie e torna tra le braccia di Hope Logan.

Torna a Beautiful Hope Logan, la figlia di Brooke

E sì, perché prossimamente su Canale 5 assisteremo al ritorno di Hope Logan, la figlia di Brooke e Deacon, che era scappata a Milano dopo aver perso il figlio che aspettava dall’ex marito Wyatt. La giovane torna a Los Angeles con un nuovo volto – quello dell’attrice Annika Noelle – per riconquistare Liam.