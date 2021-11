Beautiful novembre 2021: Eric lascia Quinn, il disturbo mentale di Thomas

Le anticipazioni delle puntate italiane che andranno in onda questo mese: la Fuller fa un’amara scoperta su Shauna, mentre Steffy torna a casa e suo fratello dimostra di avere non pochi problemi da risolvere

Cosa accade nelle puntate italiane di Beautiful che andranno in onda nel mese di novembre 2021? Le anticipazioni segnalano nuovi e importanti cambiamenti all’interno della trama della soap opera americana. Ridge non sembra così propenso a sposare Shauna, come aveva deciso. Eric e Carter notano la sua titubanza e cercano di farlo riflettere. Nel frattempo, Katie ascolta di nascosto una conversazione tra Quinn e Shauna, scoprendo così il loro losco complotto. A questo punto, la più piccola delle sorelle Logan corre da Ridge per svelargli ogni cosa.

Subito dopo, lo stilista riceve anche una chiamata da parte di Shauna, la quale decide di confessargli la verità e chiede perdono. La Fulton precisa che comunque lo ama. Ma ormai Ridge è deciso a non celebrare questo matrimonio, in quanto sa che non potrà mai stare lontano dal suo grande amore, Brooke. I due finalmente si riuniscono ed Eric viene a conoscenza del complotto quando per caso sente Shauna e Quinn discutere. Il patriarca della famiglia Forrester decide di chiudere con la Fuller!

Zoe è ansiosa di iniziare una relazione con Carter durante il matrimonio di Ridge e Shauna. Quando, però, incontra Zende flirta con lui! Dopo di che, resta sconvolta quando l’avvocato dei Forrester la porta a vedere la sua nuova casa, regalandole anche le chiavi. Zoe, però, crede che stiano andando troppo veloce. Zende è pronto a conquistare la giovane Buckingham, tanto che più volte si fa avanti con lei.

Thomas decide di tornare a lavorare e, quando scopre che Hope ha appena chiesto a Zende di unirsi al suo team come capo progettista, appare infastidito. Steffy, invece, filma una storia personale sulla sua dipendenza ed esce dalla clinica di riabilitazione. Liam, però, continua a incolpare Finn per quanto accaduto. Hope, notando ancora la sua disapprovazione, gli chiede se la sua sia gelosia.

Liam, a questo punto, accetta di lasciare che Steffy viva la sua nuova vita con Finn. Intanto, la giovane Forrester e il medico si dichiarano amore. Thomas dimostra di avere un forte disturbo psicologico quando inizia a litigare con un manichino di Hope. La situazione è destinata a peggiorare. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Quinn resta senza un tetto sotto cui vivere, dopo la rottura con Eric.

Florence le propone di andare a vivere nella casa sulla spiaggia. La designer di gioielli non può fare altro che accettare la proposta, mentre continua a cercare un modo per convincere Eric a tornare insieme. Ma accade qualcosa che la lascia senza parole: mentre si trova in casa Forrester, scende dalle scale Shauna, che continua a vivere lì!

Un’amara sorpresa per Quinn! La Fulton, però, le assicura di essere rimasta per tentare di convincere Eric a ripensarci sul loro matrimonio. Dunque, lo sta facendo per lei.