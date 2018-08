Beautiful news, Maya: è nata la prima figlia di Karla Mosley

Beautiful news, che fine ha fatto Maya? L’attrice Karla Mosley ha partorito

Fiocco rosa a Beautiful. Questa volta non è finzione: sul set della popolare soap opera americana è nata una bambina. La figlia di Karla Mosley, l’attrice che da tempo interpreta il personaggio di Maya Avant in Forrester. Lo scorso 17 agosto, con un parto in casa, Karla ha partorito la piccola Aurora Imani. La bambina è la primogenita della Mosley e del compagno John Rogers, che si occupa del settore radiofonico e che Karla ha conosciuto grazie ad amici in comune un paio d’anni fa. In passato l’attrice di Beautiful è stata sposata dal 2011 al 2016 con Jeremiah Frei-Pearson, dopo un fidanzamento durato ben 13 anni, ma la coppia non ha avuto bambini.

Il primo messaggio di Karla Mosley dopo il parto

Dopo che Soap Hub ha condiviso la notizia della nascita della piccola Aurora Imani, è stata la stessa Karla Mosley a condividere subito un tenero scatto della neonata. La protagonista di Beautiful ha postato su Instagram uno scatto della piccola e scritto: “Mamma e papà sono orgogliosi di te, benvenuta al mondo. Lei porta la luce, lei cammina con fede”. Inutile sottolineare che la foto ha subito fatto incetta di like e commenti di auguri e congratulazioni. Per il momento Karla si concede il suo congedo di maternità: dunque continua la sua assenza dal set di The Bold and The Beautiful.

Anticipazioni Beautiful: Maya assente per un lungo periodo

Karla Mosley ha preferito trascorrere gli ultimi mesi di gravidanza a casa. Per questo il suo personaggio manca da un po’ dalle storie di Beautiful. Non solo: la moglie di Rick non ha presenziato neppure al matrimonio di Liam e Hope, celebrato a casa Forrester.