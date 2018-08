Beautiful Liam, parla l’attore Scott Clifton: “Che stress girare alcune scene…”

Liam di Beautiful: cosa pensa l’attore Scott Clifton del suo personaggio

Recitare può rivelarsi complicato. Ne sa qualcosa Scott Clifton, l’attore di Liam Spencer in Beautiful. Il 33enne ha ammesso che molto spesso trova difficoltà a indossare i panni del suo personaggio, perché molto lontano dal suo modo di essere. Scott non apprezza fino in fondo Liam, troppo spesso indeciso e insicuro nella storia di The Bold and Beautiful. “A parte alcuni vezzi estetici e il senso dell’umorismo, non condivido quasi nulla con il mio personaggio!”, ha detto Scott in un’intervista concessa al settimanale Vero. “La maggior parte delle volte che lo rivedo sullo schermo vorrei strangolarlo! Liam è un sognatore, io sono pratico. A livello sentimentale è un tipo indeciso e non impegnato, mentre io porto avanti la stessa relazione da oltre un decennio. Lui ricerca la compiacenza delle persone, mentre io tendo quasi a inimicarmele esprimendo i miei punti di vista”, ha aggiunto l’uomo.

Scott Clifton: “L’esperienza più bella è stata in Puglia”

Da diversi anni sul set di Beautiful, Scott Clifton ha definito l’esperienza più bella quella in Italia. Più precisamente quella in Puglia, dove ha girato il matrimonio con Hope Logan. “È stata una delle esperienze preferite nella mia carriera”, ha confidato Scott. Che, al contrario, a volte trova difficoltoso recitare alcune scene nelle vesti di Liam. “Trovo molto difficile recitare quelle scene in cui non approvo le azioni di Liam. Quelle vicende finiscono per stressarmi e mi lasciano un segno per il resto della settimana”, ha puntualizzato Clifton.

Scott Clifton e gli amici sul set di Beautiful

Per fortuna Scott può contare sulle amicizie che è riuscito ad instaurare sul set di Beautiful. Come rivelato dal diretto interessato, i suoi migliori amici sono Darin Brooks (Wyatt Fuller) e Thorsten Kaye (Ridge Forrester). Ottimo pure il rapporto con Jacqueline Macinnes Wood (Steffy Forrester), anche se i due non si frequentano nella vita di tutti i giorni.