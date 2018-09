Beautiful Katie: l’attrice Heather Tom rivela con quali attori va più d’accordo

Katie di Beautiful: le rivelazioni dell’attrice Heather Tom

Katie Logan è da anni uno dei personaggi di spicco di Beautiful. Il set della soap opera americana è come una famiglia per l’attrice Heather Tom, che sta per compiere 42 anni. Ma quali sono gli attori con cui va più d’accordo Katie? La Tom non ha dubbi: Don Diamont e Katherine Kelly Lang, ovvero Bill Spencer e Brooke Logan. Del resto fin dagli esordi Heather ha girato più scene con questi due colleghi, anche se l’amicizia con Diamont è di vecchia data. “Io e Don ridiamo davvero tantissimo insieme. Ci conosciamo da quando io avevo quindici anni, dunque abbiamo un rapporto speciale. Don sa molto bene cosa mi piace e sa come farmi ridere”, ha confidato la donna al settimanale Vero. “Pure tra me e Kelly c’è un rapporto molto bello. La nostra è una sorta di sorellanza. Non c’è rivalità e, anzi, ci supportiamo e ci sproniamo a vicenda”, ha assicurato Heather.

La vita privata di Heather Tom di Beautiful

A Beautiful Heather Tom ha recitato pure con un collega speciale, il figlio Zane Alexander, che ha indossato i panni del piccolo Will per un lungo periodo. “È stato molto bello averlo sul set e stare così vicini anche mentre lavoravo”, ha detto l’attrice di Katie. Che, a differenza della Logan, ha una relazione stabile da anni. Nel 2011 si è sposata con James Achor, compositore di colonne sonore cinematografiche, dopo 15 anni di fidanzamento. “Il nostro segreto? La comunicazione è molto importante. E poi l’onestà. Avere la medesima visione delle cose e del mondo. Vivere un matrimonio è molto difficile, ma anche bellissimo”, ha ammesso Heather.

Come si mantiene in forma Katie di Beautiful

Heather Tom è brava e bella. Il suo segreto di bellezza? Cibo sano e tanto sport. “Faccio triathlon e mi piace andare in bici, correre e nuotare. Pratico anche molto yoga. Cerco di mangiare sano, ma senza impazzire. La mia parola d’ordine è moderazione”, ha spiegato la donna.