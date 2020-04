Beautiful, Hope e Thomas passato: 3 cose da sapere sulla loro storia

Beautiful, la storia tra Hope e Thomas: cosa è successo in passato

Complice il ritorno di Thomas Forrester sta per cambiare tutto a Beautiful. Nelle attuali puntate italiane della soap opera il figlio di Ridge e Taylor ha ammesso prima al padre e poi all’ex fidanzata Sally Spectra di non aver mai dimenticato Hope Logan, moglie di Liam Spencer. Ma cosa c’è stato tra Thomas e Hope in passato? Prima di questo nuovo riavvicinamento – Hope e Thomas si sposeranno a breve lasciando tutti sconvolti – lo stilista e l’erede di Brooke hanno avuto già dei trascorsi sentimentali. O meglio, Thomas ha provato a conquistare la ragazza dividendola da Liam. Ma quando è successo e come è finita? Scoprite su Gossipetv 3 particolari di questa storia che forse non tutti ricordano a menadito!

1. Nel 2012 Thomas comincia a provare un interesse per Hope Logan

Otto anni fa Thomas Forrester – all’epoca interpretato da Adam Gregory – comincia a provare un interesse per Hope, innamorata però di Liam Spencer. Quest’ultimo – va ribadito – è sempre stato il grande amore di Hope dopo la cotta adolescenziale per Oliver. Ma Liam in quel periodo è sposato con Steffy (che ha organizzato con Bill una tempestiva cerimonia ad Aspen) anche se non nasconde un sentimento importante nei confronti di Hope (che in quelle puntate ha il volto di Kim Matula). Thomas e Steffy si alleano per tenere così lontani Hope e Liam. In particolare i due fratelli cercano di fare del loro meglio durante un viaggio in Messico dove, senza saperlo, entrambe le coppie hanno scelto di trascorrere le vacanze di Natale.

2. Hope e Thomas passato, nessuna passione ma solo un bacio tra i due

In vacanza Hope è molto restia nei confronti di Thomas Forrester e respinge ripetutamente le sue avance. Il ragazzo, dal canto suo, corteggia la figlia di Brooke e Deacon a più non posso, facendo il possibile per avvicinare sempre più Steffy e Liam. Ma tra i due non si va mai oltre il bacio visto che Hope non riesce a lasciarsi andare completamente. In quegli anni la ragazza non ha ancora avuto un rapporto intimo e preferisce aspettare prima di concedersi a qualcuno. Steffy cerca dunque di ubriacare con un potente drink la rivale in modo da spingerla tra le braccia di Thomas ma il piano salta quando Liam vede i due baciarsi.

3. Steffy finge di stare male e così Hope molla Thomas Forrester

Durante la vacanza Steffy ha un incidente: Bill, per non allontanare il figlio dalla nuora, convince un medico a dire che la Forrester ha un grosso problema al cervello e in caso di stress potrebbe morire. Questo spinge Liam a restare accanto alla moglie pur amando Hope. Subito dopo sul volo di ritorno Thomas rivela a Hope che la sorella lo ha incoraggiato ad uscire con lei. La Logan non prende bene questa confessione e molla il ragazzo, che successivamente si consola prima con Caroline Spencer e poi con Sally Spectra.