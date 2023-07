Beautiful, Hope beccata a letto con Thomas! È divorzio con Liam

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful sono scoppiettanti! Hope e Thomas vengono beccati a letto insieme da Brooke! Un inaspettato colpo di scena, visto che la giovane Logan non aveva mai effettivamente ceduto alle avances del Forrester. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 tra qualche mese, Hope si rende conto di essere attratta dal figlio di Ridge. Nonostante questo, inizialmente cerca di non cedere alle tentazioni, in quanto teme di ritrovarsi a vivere sempre complicazioni come sua madre.

Hope e Thomas vivono una situazione romantica a Roma e qui scatta effettivamente la scintilla. Una volta tornati a Los Angeles i due si lasciano andare alla passione. In tutto questo Liam viene messo da parte da Hope, la quale è ormai convinta che lui sarà sempre innamorato di Steffy. A cercare di risolvere la situazione ci pensa Wyatt, il quale vuole evitare che il fratello divorzi da sua moglie. Ma ormai Hope e Liam sono proprio vicini al divorzio.

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, la giovane Logan non farà resistenza quando lo Spencer le proporrà di divorziare. Questa volta, Hope non chiederà una seconda possibilità a Liam. Quando quest’ultimo scopre che la moglie è attratta da Thomas, corre subito da Steffy, che nei prossimi episodi inizierà a sua volta ad avere dei dubbi sul suo matrimonio con Finn.

Nel frattempo, avviene anche un colpo di scena. Gli spoiler americani fanno sapere che Brooke becca Hope e Thomas a letto insieme. Per la Logan, che ha sempre tifato per Liam e cercato di tenere a distanza il figlio di Ridge, è un vero shock. Una scena epica, durante la quale Brooke apre la porta della loro stanza e resta senza parole.

Sebbene sua madre non sia per nulla d’accordo con ciò che sta facendo, Hope procede per la sua strada, pronta a formare una coppia con Thomas. “Voglio un vero uomo”, così Hope confessa a Thomas di voler dare una possibilità ai loro sentimenti. Il figlio di Ridge appare sconvolto, inizialmente, nel vedere finalmente la giovane Logan che pende dalle sue labbra. L’ha sempre amata e nella sua follia ha commesso anche gesti pericolosi pur di averla al suo fianco.

Ora è lei a voler avere con lui una storia d’amore. Ed è così che Hope e Thomas danno vita a una serie di incontri di passione. Intanto Steffy, dopo il bacio che c’è tra lei e Liam, inizia a pensare di non essere poi così felice insieme a Finn.

Beautiful anticipazioni americane: Hope e Liam divorziano

Nelle prossime puntate Hope accetterà di divorziare da Liam. La giovane Logan ammetterà di avere delle colpe per la fine del loro matrimonio, ma farà notare allo Spencer che anche lui ha delle responsabilità. Sottolinearà che Steffy è sempre stata un ostacolo per la loro storia d’amore, tanto che lo spingerà a confessare cosa prova davvero.

Liam difenderà il suo legame con Steffy e non crederà che tutto questo sia giusto. Che lui voglia ammetterlo o meno, la presenza della Forrester ha sempre reso complicate le cose con Hope. Per tale motivo, la giovane Logan deciderà di smettere di lottare per Liam e per il loro futuro insieme, prendendolo alla sprovvista quando presenterà i documenti del divorzio come lui avrà chiesto.