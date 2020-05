Beautiful, è morto l’attore Fred Willard: era John Forrester

Fred Willard è morto a 86 anni: è stato l’interprete di John Forrester di Beautiful

Giunge inaspettata per i fan e per il mondo dell’informazione la morte dell’attore Fred Willard che ci dice addio a 86 anni dopo una vita vissuta sotto ai riflettori per i tanti ruoli che ha interpretato nel corso della sua brillante carriera. Ricordiamo ad esempio che è stato John Forrester in Beautiful per un anno, dunque fratello di Erick e padre di Ivy. Successivamente ha lasciato la soap opera ma non si può certo relegare la sua carriera al solo periodo trascorso sul quel set. Anzi.

Beautiful, Fred Willard morto: le parole della figlia Hope Mulbarger

A dare l’annuncio, in tanti, a partire da Jamie Lee Curtis, moglie di Christopher Guest, regista che in più occasioni aveva collaborato con Willard. A seguire, anche Hope Mulbarger, la figlia dell’attore che in un comunicato ha spiegato che il papà non è morto per via di alcuna patologia ma che al contrario “ha continuato a muoversi, lavorare e renderci felici fino alla fine”: si parla dunque di morte naturale. Ricordiamo che soltanto due anni fa è morta la moglie di Fred Willard, Mary, a cui adesso potrà dunque ricongiungersi.

La carriera di Fred Willard e i tanti ruoli per cui è conosciuto

Dicevamo dei tanti ruoli che Fred Willard ha ricoperto nella sua carriera. E non esageravamo perché sono stati davvero molti i programmi televisivi di successo a cui ha preso parte, per non parlare dei film: pensate a This is Spinal Trap, Anchorman – La leggenda di Ron Burgundy, WALL•E, Modern Family e non solo. Va via insomma un grande attore e personaggio televisivo, per fortuna senza aver patito sofferenze dovute a malattie e complicazioni improvvise.