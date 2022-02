Beautiful, Finn: Tanner Novlan di nuovo papà, Kayla Ewell è incinta

Tanner Novlan, interprete di Finn in Beautiful, attende il suo secondo figlio. L’attore diventerà padre e condividerà questa sua gioia con Kayla Ewell. È lei sua moglie, l’attrice che interpretò Caitlin Ramírez dall’anno 2004 al 2005. In realtà, l’interprete è tornata sul set della nota soap opera americana e in pochi lo sanno. Infatti, fa la controfigura di Steffy! Ora lei e Tanner accoglieranno un altro figlio. Questa è la notizia lanciata nella giornata di ieri da People, con alcune confessioni della stessa Ewell in esclusiva.

L’attrice ha rivelato di aver trascorso un mese e mezzo di gravidanza in silenzio. Solo ora ha scelto di rendere noto che è incinta. Nota anche per essere entrata nel cast di The Vampire Diaries, Kayla Ewell ha ammesso di essere davvero entusiasta e ha anticipato di attendere un maschietto. Tanner Novlan e sua moglie hanno già una figlia, Poppy, nata nel 2019. Anche quest’ultima è felicissima di accogliere il fratellino. Quando la pandemia del Covid-19 è entrata nelle vite di tutti, la bambina aveva solo sei mesi.

Pertanto, ora l’attrice spera che questa nascita avvenga in un “modo un po’ normale”. Come tanti bambini, anche la figlia di Novlan e Kayla si è ritrovata a fare i primi passi in un mondo colpito da contagi, mascherine, ricoveri, restrizioni e purtroppo anche decessi, causati dal virus. E come tutti i genitori, la coppia è desiderosa di far vivere ai propri figli la normalità. Tanner non è l’unico attore in dolce attesa: Jacqueline MacInnes Wood è incinta e aspetta il suo terzo figlio.

Beautiful: la moglie di Tanner Novlan controfigura di Steffy, chi era Caitlin

Kayla Ewell interpretò Caitlin Ramirez dal 2004 e il 2005, per un totale di 135 episodi. L’attrice è tornata sul set della soap opera come controfigura di Steffy. Nel 2020, si è scelto di usare questo sistema per evitare i contatti tra gli attori durante le riprese, a causa del Covid. Nelle scene più intime, ha sostituito Jacqueline con suo marito Tanner, ovvero Finn.

Ma chi era Caitlin Ramirez? Era la figlia di Samantha Kelly e Hector Ramirez, i telespettatori veterani ricorderanno sicuramente. Approdò a Los Angeles, convinta che sua madre fosse morta durante il parto. Iniziò a lavorare alla Forrester Creations senza far sapere nulla al padre. Infatti, quest’ultimo odiava profondamente la famiglia di Eric e Ridge.

Quando venne a conoscenza della verità, Hector obbligò Caitlin a licenziarsi e a trasferirsi in un’altra azienda, quella di Brooke, ovvero la Logan Designs. Qui lavorò insieme a Samantha, inconsapevole che fosse sua mamma! Dopo qualche tempo scoprì come stavano davvero le cose e, intanto, avviò una relazione amorosa con Thomas.

Ma non passò troppo tempo e l’attenzione della ragazza finì su Rick! Nacque un triangolo amoroso, con Thomas che alla fine lasciò perdere tutto e Caitlin innamorata del figlio di Brooke. La loro storia d’amore non durò e la Ramirez tornò dal fratello di Steffy.

Dopo qualche tempo, lo stilista rivelò di vederla solo come un’amica, lasciandola senza parole. In seguito, uscì di scena insieme alla madre Samantha, trasferendosi a New York.