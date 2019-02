Beautiful, Darla: l’attrice Schae Harrison è gravemente malata

Beautiful news l’attrice di Darla: la malattia di Schae Harrison

Schae Harrison non può più lavorare. L’indimenticabile Darla di Beautiful è gravemente malata. Come fanno sapere i siti americani, la 56enne è affetta da fibromialgia cronica e da sindrome di stanchezza cronica. L’Harrison, che ha lasciato la soap opera nel 2015, è stata costretta a rinunciare al suo ultimo impegno televisivo, quello di una poliziotta nel telefilm Castle. Schae non può più recitare sul set per lunghe ore ed è spesso costretta a stare su una sedia a rotelle. Una situazione drammatica che ha portato un’amica dell’attrice, Cathy Tomas, ad organizzare una campagna fondi per dare una mano all’ex protagonista di The Bold and the Beautiful. Che, malata e senza lavoro, è praticamente rimasta al verde. Le cure sono piuttosto costose e i suoi risparmi sono finiti nel giro di pochi mesi. Shae è sposata dal 2001 con Mick Cain – ex CJ in Beautiful – dal quale ha avuto l’unica figlia Haven.

Che cosa sono la fibromialgia cronica e la sindrome di stanchezza cronica

La fibriomalgia cronica colpisce ogni anno più di 10 milioni di persone e i suoi sintomi comprendono affaticamento, depressione, rigidità, reflusso e difficoltà cognitive. Più rara la sindrome di stanchezza cronica, che invece causa vertigini, ricorrenti mal di testa e mal di gola, esaurimento. Entrambe le malattie colpiscono più le donne anziché gli uomini.

Beautiful Schae Harrison: l’appello di Winsor Harmon su Facebook

Nelle ultime ore l’ex Thorne di Beautiful – Winsor Harmon – ha chiesto ai fan di Facebook di aiutare la collega Schae Harrison con la campagna fondi aperta su GoFoundMe.