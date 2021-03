Beautiful, chi è Zoe? 3 cose da sapere sulla sua storia

Zoe Buckingham sta prendendo sempre più spazio nelle puntate di Beautiful grazie alla sua relazione con Thomas Forrester. La modella della Forrester Creations è interpretata da Kiara Barnes. Classe 1995, è un’attrice e cantante americana. Kiara ha iniziato a lavorare come modella nel mondo dello showbiz anche se le sue passioni sono sempre state il canto e la recitazione. The Bold and The Beautiful, questo il nome originale della soap, ha segnato il suo debutto come attrice. Zoe è un personaggio di Beautiful dal 2018.

Zoe arriva a Beautiful grazie a Xander, il cugino di Maya

Zoe è approdata a Los Angeles per cercare di riconquistare Xander, il suo ex ragazzo. Il giovane è il cugino di Maya e dopo la rottura con Zoe ha chiesto aiuto alla moglie di Rick per ottenere uno stage alla Forrester Creations. Qui ha conosciuto Emma, con la quale ha intrapreso una dolce relazione. L’arrivo di Zoe ha cambiato drasticamente la situazione. Per caso, complice il malore di una indossatrice, Zoe ha debuttato come modella per la Hope for the future, lasciando il pubblico in estasi. È stata così assunta da Thorne, che subito ha notato qualcosa di speciale nella ragazza. Zoe è stata al centro di un triangolo amoroso con Emma e Xander fino a quando il ragazzo non ha scelto l’ex fiamma.

Zoe è la figlia di Reese Buckingham, il dottore che ha rapito la figlia di Hope

Zoe è la figlia del dottor Reese Buckingham, arrivato a Beautiful per passare più tempo con la figlia. Il medico ha instaurato subito un certo legame con Taylor alla quale ha poi venduto la figlia di Hope e Liam. Reese aveva bisogno di soldi per saldare un grosso debito di gioco. Per rendere più veritiera la storia il medico ha coinvolto Flo, una vecchia amica e amante. Quando Zoe ha scoperto la situazione del padre ha preferito tacere per non mandarlo in prigione anziché correre ad avvertire Hope.

La storia d’amore tra Zoe Bukingham e Thomas Forrester

Dopo essere stata licenziata dalla Forrester Creations Zoe è tornata a Londra per un breve periodo. È poi riapparsa a Los Angeles e ha stretto amicizia con Thomas. La modella è stata invitata da Steffy a spiare Thomas ma alla fine Zoe è rimasta coinvolta sentimentalmente dallo stilista. Così tanto da accettare la sua proposta di matrimonio. Ma le nozze sono saltate a causa di Hope che ha chiesto a Thomas di lasciare Zoe all’altare per lei. Proposta che Thomas ha accettato subito, dimostrando a tutti di non aver mai dimenticato la Logan. Dopo Thomas Zoe ha intrecciato una relazione prima con Carter, l’avvocato dei Forrester, e poi con Zende, il nipote di Eric nonché ex fidanzato di Nicole.