Beautiful cast: perché l’attrice di Stephanie non è mai stata sostituita

Stephanie Forrester torna a Beautiful? No, nessuna attrice prenderà mai il posto di Susan Flannery

Chi segue Beautiful da 30 anni lo sa bene: i recast sono praticamente all’ordine del giorno. Di recente è successo con il personaggio di Thomas Forrester. Dopo l’addio di Pierson Fodè è oggi Matthew Atkinson ad indossare i panni del tormentato figlio di Ridge e Taylor. Lo stesso è accaduto per Hope Logan e Ridge Forrester: due addii, quelli di Hope Matula e Ronn Moss, che hanno segnato la soap opera. Il ruolo di Stephanie Forrester, matriarca della famiglia di stilisti californiani, non è stato invece ricoperto da nessun’altra attrice se non da Susan Flannery. Quest’ultima ha lasciato la serie nel 2012 e gli sceneggiatori hanno deciso di far morire il personaggio per tumore. Come mai questa scelta? Perché un personaggio così importante come Stephanie non è mai stato recastato come accaduto a Ridge? A rivelare il motivo ci ha pensato ora Bradley Bell in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv.

Bradley Bell spiega la scelta su Stephanie Forrester

Bradley Bell, produttore esecutivo e sceneggiatore capo di Beautiful, ha svelato il motivo per il quale il personaggio di Stephanie Forrester non è mai stato recastato rispetto ad altri, come Ridge, Thomas e Hope. “Quando Susan ha detto che pronta a lasciare la soap è stato un duro colpo. Anche vedere andare via Ronn Moss è stato complicato, ma perdere la matriarca Susa è stato difficile da accettare. Abbiamo dovuto riconfigurare la soap, inserire nuovi personaggi. Ci siamo riusciti ma Susan manca sempre. Per rispetto del suo talento, e di quello che ha fatto per la soap, ho scelto di non sostituirla“, ha spiegato Bell. Dunque una decisione compiuta per rispetto di un’artista incredibile e piena di talento, rimasta nel cuore di tanti appassionati di The Bold and The Beautiful. Lo stesso destino toccherà a Jacqueline Macinnes Wood che nella soap opera è l’omonima Stephanie “Steffy” Forrester? Chissà…. per ora è certo che gli autori non l’hanno sostituita quando ha lasciato la soap nel 2013 e hanno atteso il suo ritorno avvenuto nel 2015.

Susan Flannery, cosa fa oggi la Stephanie di Beautiful

Di recente Susan Flannery, interprete di Stephanie Forrester in Beautiful, è apparsa a Verissimo dove è stata protagonista di una speciale reunion con Katherine Kelly Lang (Brooke), John McCook (Eric) e Ronn Moss (Ridge). L’attrice, classe 1939, ha ringraziato tutte le persone, dottori e infermieri, che in Italia hanno dato il proprio prezioso contributo alla lotta al Covid-19. Susan oggi si è ritirata a vita privata: è lontana da film e macchine da presa e si gode l’affetto della figlia adottiva Blaise. Da tempo la Flannery soffre di fibromialgia, malattia che ha contribuito al suo addio a Beautiful a causa della stanchezza che questa le provocava col passare degli anni dopo molte ore di set.