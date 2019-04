Beautiful cast, Sally: Courtney Hope racconta il suo amore per Chad Duell

Cast di Beautiful, l’attrice di Sally: Courtney Hope è fidanzata con Chad Duell

Se a Beautiful Sally Spectra ha una vita piuttosto tormentata lo stesso non si può dire per la sua attrice, la giovane Courtney Hope. La 29enne è felicemente fidanzata con l’attore Chad Duell, protagonista di un’altra popolare soap opera americana General Hospital. I due si sono conosciuti tre anni fa ad una festa: a presentarli un amico comune. Courtney e Chad hanno cominciato a chiacchierare e da lì non si sono più fermati tanto che successivamente sono andati a convivere. Un anno dopo il primo incontro hanno infatti preso una casa insieme, anche se tutto è nato per puro caso. “Io condividevo un appartamento con una collega e Chad aveva una villetta con quattro stanze. Lui cercava un coinquilino e in quel periodo la mia coinquilina se ne era andata, lasciandomi nei guai perché dovevo sostenere le spese da sola. Così abbiamo deciso di convivere da Chad”, ha spiegato a Di Più Tv la Hope.

Courtney Hope e Chad Duell: no al matrimonio

Courtney Hope e Chad Duell convivono con tre cagnolini: Stevie, Bella e Bentley. Al momento non sono intenzionati ad allargare la famiglia con dei bambini. “In questo momento siamo molto felici per la convivenza e per la famiglia che formiamo con i nostri cani. Ne abbiamo parlato e siamo d’accordo nel pensare che entro i prossimi cinque anni ci sposeremo e avremo dei figli”, ha chiarito l’attrice di Beautiful.

La carriera di Sally Spectra di Beautiful

Courtney Hope ha cominciato a lavorare come attrice dopo il diploma. Ha lavorato con piccoli ruoli in diversi film e telefilm ma la svolta della carriera è arrivata solo nel 2017, quando è stata scelta per il ruolo di Sally Spectra in Beautiful.