Beautiful anticipazioni: 5 cose che vedremo a giugno 2020 nelle puntate italiane

Beautiful anticipazioni puntate italiane: cosa succede a giugno 2020

Non c’è pace per Hope Logan di Beautiful: neppure nelle puntate italiane di giugno 2020 scoprirà il segreto della figlia Beth. Che, com’è noto, non è morta ma è stata inconsapevolmente adottata da Steffy, che le ha dato un nuovo nome, quello della defunta gemella Phoebe. Più volte Hope è sul punto di scoprire la realtà ma Flo e Zoe, complice pure l’intromissione di Thomas Forrester, riescono ad avere la meglio e a nascondere le meschine azioni del dottor Reese (volato nel frattempo a Londra per non destare troppi sospetti). Ma cosa succede precisamente nel mese di giugno a Beautiful? Scoprilo su Gossipetv!

1. Hope lascia Liam

Archiviati i dubbi iniziali, Hope Logan sceglie di divorziare da Liam Spencer in seguito al bacio di Thomas. Dopo la perdita di Beth, la Logan è sempre più convinta che il posto di Liam sia con Steffy e le sue bambine. Hope fa così preparare i documenti per il divorzio lasciando basito Liam, che è costretto ad accettare senza poter far nulla. Thomas, intanto, continua con il suo piano di conquista: vuole sposare Hope a tutti i costi.

2. Steffy torna in città

Steffy Forrester rientra a Los Angeles dopo un breve periodo trascorso a Parigi, per risolvere alcune questioni legate alla Forrester Creations. La ragazza riabbraccia Liam ed è sorpresa nell’apprendere che l’ex marito è stato mollato su due piedi da Hope Logan. Quest’ultima si confronta con Brooke: la donna è piuttosto adirata con la figlia per la decisione presa di divorziare da Liam Spencer.

3. Wyatt e Flo fanno l’amore

Si fa sempre più seria la relazione tra Wyatt e Flo, già fidanzati al liceo quando entrambi vivevano a Las Vegas. Dopo aver detto addio a Sally Spectra, Spencer si è buttato tra le braccia dell’ex fiamma e dopo una lunga e intensa notte di passione i due ufficializzano il loro rapporto. Tutto procede a gonfie vele per Flo che è riuscita a costruire una nuova e sfavillante vita a Los Angeles.

4. Xander scopre il segreto di Zoe

Xander mette la fidanzata Zoe alle strette e chiede spiegazioni per i suoi strani comportamenti. Alla fine la figlia di Reese sceglie di ammettere la verità e rivela così a Xander che la piccola Phoebe, la bambina adottata da Steffy, è in realtà Beth, la primogenita di Hope. Xander è inorridito dalla situazione ma decide di mantenere il segreto per il bene di Zoe.

5. Thomas scopre la verità su Beth

Dopo Xander è il turno di Thomas: tramite una conversazione tra Flo e Zoe Forrester riesce ad intuire la vera identità della piccola Phoebe. Lo stilista decide però di mantenere il segreto: per nessuna ragione al mondo vuole riunire Hope e Liam. Nel frattempo Ridge invita l’ex genero a ricongiungersi con Steffy e le sue bambine ma Liam è piuttosto titubante.