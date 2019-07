Beautiful, anticipazioni puntate italiane dall’8 al 12 luglio 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019

Durante le puntate di Beautiful, che andranno in onda su Canale 5 prossima settimana, i telespettatori torneranno ad assistere all’accesa rivalità che c’è tra Steffy e Hope. Le due si ritrovano a combattere sul campo di lavoro, dopo essersi date una tregua in amore. Ed ecco che Ridge prende finalmente una decisione sulla linea Intimates e la Hope for the Future. La scelta presa dal Forrester riesce, però, a creare non poco nervosismo all’interno dell’azienda. Da una parte c’è chi appoggia Steffy e dall’altra chi sostiene, invece, Hope. Ovviamente la giovane Logan viene sostenuta da sua madre Brooke, che continua ad avere problemi con Ridge. Nel frattempo, sarà impossibile non notare la rivalità tra Zoe ed Emma, pronte a tutto pur di conquistare Xander.

Lunedì 8 luglio

Steffy chiede a Ridge un incontro per discutere sulle ultime questioni riguardanti la Forrester Creations. Molto provata da quanto accaduto ultimamente, la giovane sa che non potrebbe mai sopportare di vedere Hope trionfare anche sul lavoro. Ricordiamo che Steffy ha lasciato campo libero alla sua rivale con Liam. Ridge cerca di tranquillizzare sua figlia.

Martedì 9 luglio

Brooke appare abbastanza provata, poiché è ormai certa che Ridge voglia favorire Steffy alla Forrester Creations, a discapito di sua figlia Hope. Ed ecco che i suoi timori vengono subito confermati da suo marito, quando quest’ultimo, durante la riunione aziendale, annuncia la sua decisione finale.

Mercoledì 10 luglio

La tregua da Steffy e Hope viene così bruscamente interrotta dall’ultima decisione presa da Ridge alla Forrester Creations sulle loro rispettive linee di intimo. Infatti, il marito di Brooke sceglie di mantenere in azienda la Intimates di Steffy, ai danni della Hope for the Future. Fortemente arrabbiata per quanto accaduto, Hope accusa la sua rivale di essere una raccomandata. Anche Brooke non prende bene la scelta presa da Ridge, tanto da esporre il suo disappunto al riguardo. Intanto, il Forrester cerca di difendersi, spiegando di aver scelto solo per il ben dell’azienda.

Giovedì 11 luglio

Emma e Zoe continuano a lottare tra loro per ottenere l’attenzione di Xander. Quest’ultimo, intanto, appare abbastanza compiaciuto per quanto sta accadendo. Nel frattempo, alla Forrester Creations, è impossibile non notare il grande nervosismo che deriva dalla scelta presa da Ridge. Tra i dipendenti c’è chi si è schiera dalla parte di Hope e chi da quella di Steffy.

Venerd’ 12 luglio

Emma riesce a trascorrere un bel pomeriggio in compagnia di Xander, ma quando quest’ultimo cerca di baciarla lei si allontana. Venuta a conoscenza di quanto accaduto, Zoe decide di passare al contrattacco, convinta che questo sia il momento giusto per conquistare Xander.