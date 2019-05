Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 6 al 12 maggio 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 6 maggio a domenica 12 maggio 2019

Vari colpi di scena nel corso delle puntate italiane di Beautiful, in onda da lunedì 6 a domenica 12 maggio. Ancora una volta, il pubblico di Canale 5 vedrà al centro dell’attenzione il triangolo amoroso composto da Steffy, Liam e Hope. In particolare, durante la sfilata per Hope for the Future, la figlia di Ridge si ritrova di fronte a una scena che le spezza completamente il cuore. Dopo quanto accaduto, la giovane Forrester prende una scelta molto importante, ma soprattutto inaspettata. Ancora una volta, Steffy riesce a spiazzare tutti. Intanto, la sfilata della linea Hope for the Future porta altri colpi di scena. Scendendo nel dettaglio, riesce a svolgere un ruolo da protagonista Zoe, la quale sorprende non poco Ridge.

Lunedì 6 maggio

Emma apre la sfilata di Hope for the Future ma, quando intravede Zoe, per errore travolge una modella, che si infortuna. Subito dopo, Zoe decide di rendersi una vera e propria protagonista dell’evento, tanto che indossa l’abito della modella e sfila addirittura al suo posto. La giovane riesce, così, a riscuotere un grande successo.

Martedì 7 maggio

Bill fa sapere a Steffy che ormai Liam si è riavvicinato a Hope, mostrandole una foto che li ritrae mentre si abbracciano. La figlia di Ridge decide di prendere parte all’evento di Hope for the Future per controllare la situazione.

Mercoledì 8 maggio

Ridge, dopo quanto accaduto durante la sfilata, si mostra particolarmente incuriosito da Zoe, tanto che inizia a farle delle domande. Proprio nel corso di questo dialogo, arrivano sul posto anche Thorne, Emma e Xander che mettono in guardia il padre di Steffy sulla ragazza.

Giovedì 9 maggio

La sfilata della Hope for the Future ha ottenuto un grande successo e Hope e Liam appaiono super entusiasti del risultato. Ma non solo, i due sono felici del fatto che presto accoglieranno il bambino che stanno da poco attendendo. Steffy, però, li sorprende all’interno del camerino proprio quando si lasciano andare alla passione. La figlia di Ridge si ritrova di fronte a una scena inaspettata.

Venerdì 10 maggio

Steffy è sconvolta dopo aver assistito al bacio tra Hope e Liam all’interno della Forrester Creations. La giovane ha, subito dopo, un violento scontro con lo Spencer, a cui rivela di aver chiuso per sempre la loro storia. Dopo di che, in lacrime, corre proprio da Bill. Nel frattempo, Brooke e Ridge si chiedono cosa accadrà alle proprie figlie.

Sabato 11 maggio

Steffy sa di amare ancora Liam, ma preferisce a questo punto rinunciare al loro amore. Propone così a Bill un accordo: lei accetterà di diventare sua moglie, ma in cambio vuole le sue quote della Forrester Creations.

Domenica 12 maggio

Duro momento per Liam, che incontrando Steffy nota al suo collo il ciondolo con la spada degli Spencer. Il giovane padre di Kelly chiede subito alla sua ex moglie delle spiegazioni. Lei, però, trova questo suo atteggiamento ironico, visto che lui sembra ormai abbia scelto di stare insieme a Hope.