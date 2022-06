Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 5 all’11 giugno 2022

Nel corso delle puntate italiane di Beautiful della prossima settimana, Hope ribadisce a Thomas che vorrebbe perdonare Liam e gli dice che ha intenzione di pranzare con lui il giorno dopo. Dopo di che, la figlia di Brooke chiede un consiglio a Finn su come perdonare il tradimento di Liam e Steffy. In realtà, sente di essere sulla buona strada e attende così lo Spencer per pranzo. Ma ecco che suo marito disdice improvvisamente l’appuntamento. Il motivo? È distrutto per quanto accaduto la sera precedente, ovvero quando ha travolta Vinny con l’auto. Vorrebbe denunciare l’incidente alla polizia, ma Bill tenta di convincerlo a non farlo.

Dopo essersi assicurato che sul luogo non ci fossero telecamere, ha fatto anche sparire tutti gli indizi. A detta sua, Liam dovrebbe dimenticare tutto, anche perché altrimenti i giudici penserebbero che avesse un movente per uccidere Vinny. Ma il giovane Spencer non riesce a sopportare questa situazione, tanto che piange disperato. Bill tenta ancora di convincerlo che non ha alcuna colpa per la morte di Vinny. Oltre questo, gli fa sapere di essersi liberato dell’auto e degli oggetti personali del ragazzo.

Le anticipazioni settimanali di Beautiful segnalano che Liam è distrutto, in quanto vorrebbe andare dalla polizia per costituirsi e annulla il pranzo con Hope senza darle alcuna spiegazione. Intanto, all’obitorio Finn riconosce il corpo di Vinny e chiama subito Thomas per fare l’identificazione. Hope decide di accompagnarlo. Il cadavere del ragazzo viene così identificato ufficialmente dal figlio di Ridge.

E, nel frattempo, Bill continua a nascondere qualunque prova sull’incidente, cercando di convincere Liam a dimenticare tutto. Mentre le sorelle Logan parlano del sentimento del perdono, Thomas vuole scoprire chi ha ucciso Vinny e promette che o ci penserà la giustizia o sarà lui a trovarlo. Hope cerca di consolarlo consapevole di quanto fossero amici e gli confessa di avere dei sospetti, ovvero che qualcuno possa averlo investito di proposito.

Sempre nelle puntate italiane in onda da domenica 5 a sabato 11 giugno 2022, Liam è tormentato e vorrebbe costituirsi, ma Bill continua a impedirglielo. Quando Hope lo chiama per dargli la notizia sulla morte di Vinny, lui sembra vacillare. Ora Bill vuole assicurarsi che il figlio non riveli a nessuno quanto accaduto e gli confessa che ha fatto sparire tutte le prove.

Thomas è affranto per la morte del suo amico e riceve la visita di Baker. Quest’ultimo vuole scoprire, chiaramente, la verità dell’accaduto e si mette alla ricerca di un eventuale movente.

Con l’aiuto di Quinn, Zoe è riuscita a rovinare la cena romantica tra Paris e Zende. Subito dopo, però, si sente in colpa. La giovane Buckingham ne parla con la Fuller e si dice pronta ad accettare la relazione della sorella.