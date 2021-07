Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 4 al 10 luglio 2021

Beautiful continua a tenere i telespettatori col fiato sospeso ancora attraverso la storia di Brooke e Ridge. Si tratta dell’ennesima rottura per questa coppia. Nelle prossime puntate in onda in Italia, Steffy e Katie si confrontano in fatto di sentimenti, dopo quanto accaduto tra Brooke e Bill. Ovviamente, si parla del loro bacio, ripreso da Shauna con il suo cellulare e mostrato da Quinn di fronte a tutti.

Ridge è ormai partito con la Fulton per Las Vegas e Brooke tenta in tutti i modi di mettersi in contatto con lui. Donna cerca di tranquillizzarla, facendole notare che sono sempre tornati insieme, anche dopo le peggiori litigate. Secondo lei, riusciranno a superare pure questa crisi. Nel frattempo, Eric e Quinn hanno una discussione. Come già si poteva immaginare, il patriarca della famiglia Forrester non ha apprezzato la mossa di sua moglie.

Scendendo nel dettaglio, Eric non approva per nulla l’intromissione di Quinn tra Ridge e Brooke. Rimproverata da suo marito, la designer di gioielli si giustifica accusando Brooke. È evidente che negli anni la Fuller ha accumulato dentro di sé molta rabbia nei confronti della Logan. Quest’ultima è disperata, in quanto Ridge non le risponde più al telefono.

A un certo punto riceve la visita di Bill, pronto a consolarla. La Logan non vuole, però, che ci siano contatti tra loro, in quanto teme che poi possa essere travisato qualcosa da qualcuno. A Las Vegas, secondo le anticipazioni di Beautiful, la voglia di stare insieme aumenta tra Ridge e Shauna, tanto che scatta un nuovo bacio.

Brooke non si ferma e cerca di scoprire, tramite Eric, dove si trova suo marito. Non solo, dà la colpa a Quinn per la fine del suo matrimonio. Sebbene lo ami, Shauna consiglia a Ridge di tornare insieme a Brooke. Ebbene la Logan scopre finalmente che il Forrester è insieme alla Fulton. A questo punto, si fa dire dal pilota dove sono e gli chiede di riportarlo a Los Angeles.

Quinn continua a mantenere il silenzio sulla posizione di Ridge, per dare un’opportunità alla sua amica. Intanto, Florence continua ad avere dei sospetti sulla malattia mortale di Sally e sulla dottoressa Escobar. Per tale motivo, chiede a Wyatt di mandare via di casa la Spectra. Quest’ultima cerca di convincere, invece, Penny a continuare con questa farsa.

Secondo Flo, è arrivato il momento che Sally vada a vivere da un’altra parte. La cugina di Hope è preoccupata, in quanto è certa che la Spectra dovrebbe essere seguita meglio e avere delle cure più importanti.

Non solo, è anche infastidita dal fatto che abbia tentato di baciare Wyatt.