Beautiful, anticipazioni puntate italiane dal 29 luglio al 2 agosto 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019

Nel corso delle puntate di Beautiful, che andranno in onda prossima settimana, continua lo scontro tra la famiglia Forrester e Bill Spencer. In particolare, a lottare contro quest’ultimo sono Thorne e Ridge, per la prima volta uniti. Nonostante la situazione sembra favorire Katie, Bill non ha alcuna intenzione di rassegnarsi. Nel frattempo, a casa Forrester la Logan diventa la moglie di Thorne. I due scelgono di convolare a nozze proprio per riuscire ad affrontare positivamente il processo in tribunale per la custodia esclusiva di Will. Inizia così la tanto attesa causa legale che riguarda il bambino.

Lunedì 29 luglio

Thorne e Katie sono sempre più decisi a diventare marito e moglie, prima dell’inizio del processo per la custodia esclusiva di Will. I due sperano così di poter avere una carta in più da giocare per sconfiggere Bill. Intanto, Ridge fa da testimone di nozze al fratello, mentre Brooke accetta di essere la damigella d’onore di Katie.

Martedì 30 luglio

Bill si prepara ad affrontare il durissimo scontro in tribunale contro Katie. Intanto, Ridge tenta di corrompere il giudice che seguirà il processo, spingendolo a favorire la Logan. Quest’ultima, nel frattempo, si sta invece preparando per il suo matrimonio con Thorne. Ad aiutarla ci pensano le sue sorelle, Brooke e Donna.

Mercoledì 31 luglio

A casa Forrester viene celebrato il matrimonio di Thorne e Katie. Eric non riesce a trattenere l’emozione di fronte alla cerimonia nuziale dei due innamorati. Carter porge gli anelli a Thorne, che poi con Katie si scambia le promesse. Ed ecco che vengono così dichiarati marito e moglie. E mentre Bill è con il suo avvocato per prepararsi all’udienza, tutti si congratulano con i due neo sposi.

Giovedì 1 agosto

Durante la celebrazione del matrimonio di Thorne e Katie, Bill consulta il suo avvocato e poi rivela a Justin di non essere disposto assolutamente ad arrendersi. Pertanto, il capo della Spencer Publications è pronto a utilizzare ogni mezzo per riuscire a ottenere la custodia di suo figlio Will. Justin, però, gli fa notare che attualmente la situazione sembra essere favorevole a Katie. Nonostante ciò, Bill non ha alcuna intenzione di rassegnarsi, anzi.

Venerdì 2 agosto

Dopo il matrimonio a casa Forrester, Katie e Thorne sono pronti a trascorrere la loro prima notte insieme da marito e moglie. Il giorno dopo devono affrontare l’inizio del processo in tribunale e viene discussa la richiesta di Katie, che vuole appunto ottenere la custodia esclusiva del piccolo Will.